ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ಬೇಡ ಟೆನ್ಶನ್​: ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ಹೊಸ ಅದ್ಭುತ ಲಾಂಚ್​ಗೆ ಹೀರೋ ಸಿದ್ಧ!

First Flex Fuel Motorcycle: ದೇಶೀಯ ಮೊದಲ 100 ಎಥೆನಾಲ್ ಚಾಲಿತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

Published : June 2, 2026 at 7:59 AM IST

First Flex Fuel Motorcycle: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್​ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ ನಾಳೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲನೆಯದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ವಾಹನವು ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

100% ಎಥೆನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಮೊದಲ ಬೈಕ್: ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶೇ100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ (E100) ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. E85 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ (85% ಎಥೆನಾಲ್, 15% ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿಯಂತಹ ತಯಾರಕರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಹೀರೋದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಡಿತವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಥೆನಾಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಅದು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಅಥವಾ HF ಡಿಲಕ್ಸ್?: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಬೈಕ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೀರೋನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಾದ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್‌ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ವಾಹನವು ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ಬಲವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.09 ರಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು 60.66 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ - ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾರಿಗೆ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

