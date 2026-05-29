ಮೊದಲ ಹೀರೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ - ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜು: ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಗಡ್ಕರಿ!
Hero Motocorp First Ethanol Bike: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ - ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 29, 2026 at 3:47 PM IST
Hero Motocorp First Ethanol Bike: ದೇಶೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಏನೆಂದರೆ ಇದು 100 ಪ್ರತಿಶತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ - ಇಂಧನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಹೊಸ ಇಂಧನ ಪರ್ಯಾಯಗಳು: ಈ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಇತರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ SF 250 ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ CB 300F ಅನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಶುದ್ಧ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು E85 ಇಂಧನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅವಧಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ - ಇಂಧನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ವರ್ಸನ್: 2025ರ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಜೈಪುರದ ತನ್ನ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ (CIT) ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ನ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೂಲಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 100cc BS6 ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದನ್ನು E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಎಥೆನಾಲ್ - ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ - ಇಂಧನ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾರಿಗೆ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ₹4.69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು! ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂದಿಯ ಇವಿ ಕನಸು ನನಸು