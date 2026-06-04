ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ: ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಎರಡೆರಡು ಹೀರೋ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೈಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್, ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ್ಯ!
Hero Flex Fuel Bikes Launched: ದೇಶೀಯ ಜನತೆಗೆ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಡಬಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಎಥೆನಾಲ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : June 4, 2026 at 8:58 AM IST
Hero Flex Fuel Bikes Launched: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀರೋ ತನ್ನ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಗಳಾದ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹82,710 ಮತ್ತು ₹72,792 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವು ಬಹುತೇಕ ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಎಥೆನಾಲ್-ಪವರ್ಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೈಕ್: ಇದು 100 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಬೈಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ'ದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹82,710 ಆಗಿದ್ದರೆ, HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹72,792 ಆಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಜುಲೈದಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
📍New Delhi— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 3, 2026
Addressed the launch of Hero MotoCorp’s first flex-fuel motorcycles along with Union Minister Shri @HardeepSPuri Ji in New Delhi today.
Congratulations to the team on this pioneering step, aligned with the vision of Prime Minister Shri @narendramodi Ji for clean,… pic.twitter.com/HCTwjri4GV
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಯಾವುವು?:
- ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್-ಪವರ್ಡವ್ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್ 97.2cc ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು E85 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 8.4 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.3 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ECU ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೊಸ "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಲೈಮ್ ಯೆಲ್ಲೋ" ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್-ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಸೈಡ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ i3S ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಡಲ್-ಸ್ಟಾಪ್-ಸ್ಟಾರ್ಟ್—ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ನೀವು ಅದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
100% ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಈ ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ-ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು 100% ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (CIT) ನಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವರು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತವು ರೈತರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' (ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ) ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಸಿಇಒ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಚಿಟಾಲೆ ಘೋಷಿಸಿದರು.
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