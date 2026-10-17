ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ! ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಹೀರೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 250R!
Hero Xtreme Bikes Launched: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ 2026 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V. 2027 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 250R ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 17, 2026 at 12:08 PM IST
Hero Xtreme Bikes Launched: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ 2026 ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ 2027 ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 250R ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. 2026 ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V 1.27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 2027 ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 250R 1.98 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2026 ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಬೈಕ್ ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್. ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಜನವರಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
2026 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು - ಬೆಲೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್:
- ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1.27 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
- ಪ್ರೊ 1.37 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
- ಕಾರ್ಬನ್ 1.41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
2026 ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V ವಿನ್ಯಾಸ: ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2026 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160R ಹಲವಾರು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಯಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಶಾರ್ಪ್ ಬಿಕಿನಿ ಫೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
2026 ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V ಫೀಚರ್ಗಳು: ಬೈಕ್ ಹಲವಾರು ಫೀಚರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಈಗ 4.2-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಳ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಸಿಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ 'ರೇಸ್ ಟೈಮರ್' ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೊದಲ ಮೋಡ್ 0-60 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಎರಡನೆಯದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಮೈಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ರೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು 'ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲರ್ಟ್' ಫೀಚರ್, ಲಿಫ್ಟ್-ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್-C ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
2026 ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V ಎಂಜಿನ್: ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ 160R 4V ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು 163ಸಿಸಿ ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಫೋರ್-ವಾಲ್ವ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 8,750 rpm ನಲ್ಲಿ 16.8 bhp ಪೀಕ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,500 rpm ನಲ್ಲಿ 14.6 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್-ಮೆಶ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಡಿ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ಬ್ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 147.5 ಕೆಜಿಯಿಂದ 149 ಕೆಜಿಗೆ ಏರಿದೆ.
2026 ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 250R ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು: 2026 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 250R ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 'ಕಾರ್ಬನ್' ಟ್ರಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ 250R ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಥ್ರೊಟಲ್, ಕ್ವಿಕ್-ಶಿಫ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಶನ್ಗಾಗಿ 'ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
2026 ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 250R ಎಂಜಿನ್: ಬೈಕ್ 249ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 9,250 rpm ನಲ್ಲಿ 29 bhp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಿದ್ದು, 25 Nm ನಿಂದ 25.3 Nm ಗೆ ಏರಿದೆ, ಪೀಕ್ ಈಗ 250 rpm ನಂತರ ಅಂದರೆ 7,500 rpm ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ, 'ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್-ಶಿಫ್ಟರ್' ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಡಿ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಥ್ರೊಟಲ್ನಿಂದ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳು ರೇನ್, ರೋಡ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿವೆ.
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