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ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಹೀರೋ; ಜುಲೈನಿಂದ ಮಾರಾಟ

ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್‌ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು E20ರಿಂದ E85 ರವರೆಗೆ ಎಥೆನಾಲ್-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

HERO HF DELUXE FLEX FUEL
ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ (Image credit: YouTube/ Hardeep Singh Puri)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 3, 2026 at 9:02 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಾದ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್‌ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇವು E20ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಎಥೆನಾಲ್-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಜುಲೈನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಮತ್ತು HF ಡಿಲಕ್ಸ್‌ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವು ಭಾರತದ ಸಾಮೂಹಿಕ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ-ಇಂಧನ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಎಥೆನಾಲ್-ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತನ್ನ ಎರಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಮಾದರಿಗಳುಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭ
ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ (ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ) 82,810 ರೂ2026 ಜುಲೈ
HF ಡಿಲಕ್ಸ್ (ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ)72,792 ರೂ

ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?: ಎರಡೂ ಬೈಕ್​ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಮೀಸಲಾದ ಇಂಧನ ಪಂಪ್, ದ್ವಿತೀಯ ಇಂಧನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮರುಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ ECU ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನದೊಂದಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 36 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ E20 ರಿಂದ E85 ಮಿಶ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶುತೋಷ್ ವರ್ಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ BSVI (BS6) ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಮಾದರಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 77 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ (CO) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಒಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು (THC) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ಲದ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು (NMHC) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ "ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 33" ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳು E85 ಇಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಹೊಸ ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರೆ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.

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