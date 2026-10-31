ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೊಸ 'ಡೆಸ್ಟಿನಿ 110 ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಡಿಷನ್'!
Hero Destini Classique 110: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡೆಸ್ಟಿನಿ 110 ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಕರ್ಷಕ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 2:56 PM IST
Hero Destini Classique 110: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ 'ಡೆಸ್ಟಿನಿ 110 ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಡಿಷನ್' (Destini 110 Classique Edition) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ದರದಂತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು 76,400 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026) ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೊಸ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಎರಡು ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಪೇಂಟ್ ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಮ್ಯಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ಫಿಶ್ ಸಿಲ್ವರ್ + ಲೈಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೇ' ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಮ್ಯಾಟ್ ಏರಿಸ್ ಬ್ರೌನ್'. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ 'ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೋ' ಶೈಲಿಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಮುಂಭಾಗದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್, ಕಲರ್-ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ರಿಮ್ ಟೇಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಲವಾದ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್: ಹೀರೋ ಡೆಸ್ಟಿನಿ 110 ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 110cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 7250 rpm ನಲ್ಲಿ 8.1 bhp ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಮತ್ತು 6750 rpm ನಲ್ಲಿ 8.9 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಇದರ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ. ಇದು ಇಡೀ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 56.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (kmpl) ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ 162 mm ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 5.3 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಚೀಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಶುತೋಷ್ ವರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 785 mm ಉದ್ದದ ಸೀಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಸೀಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ 19 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ 12-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡರ್ 100/80-12 ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಯರ್ ಟೈರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಡಿಜಿಟಲ್-ಅನಲಾಗ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐ3ಎಸ್ (i3S) ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 110 ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಜೆಸ್ಟ್ 110 ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
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