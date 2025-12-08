ETV Bharat / technology

ರೆಟ್ರೋ ಮಾಡೆಲ್​ಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡಲು ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಸಿದ್ಧ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಬೈಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Harley Davidson X440T Launched: ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ ಅನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಬೈಕ್ (Harley Davidson)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 9:44 AM IST

Harley Davidson X440T Launched: ಅಮೆರಿಕದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ದೈತ್ಯ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ X440 ಸೀರಿಸ್​ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸ X440T ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 2.79 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಲ್ ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್, ವೈಟ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

X440 T ಬೈಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ X440 ಮಾದರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ನೋಟ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಹಳೆಯ X440 ಬೈಕ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸಬ್-ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಟೇಲ್​ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ, ಅಗಲವಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್-ಎಂಡ್ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

X440T ಬೈಕ್ ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೋಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೈನ್. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರೈನ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ನ ಟಾರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಸರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್/ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವೀಲ್​ಗೆ ABS ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್​ಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಲರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಹೊಸ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ X440 T ಬೈಕ್‌ನ ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಳೆಯ X440 ಬೈಕ್‌ನಂತೆಯೇ ಅದೇ 440cc, ಏರ್​/ಆಯಲ್​-ಕೂಲ್ಡ್​ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 27 bhp ಮತ್ತು 38 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಸಿಸ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವು ಹಳೆಯ X440 ಬೈಕ್‌ಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಅದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

X440T ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಹಳೆಯ X440 ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. X440 S ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 2,79,500 ರಿಂದ ರೂ. 2,54,900 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ರೂ. 24,600 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ). ಇನ್ನು X440 ವಿವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 2,59,500 ರಿಂದ ರೂ. 2,34,500 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ರೂ. 25,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ).

X440T ಬೈಕ್‌ನ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಪ್ರೀಮಿಯಾ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ X440 T ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. X440 T ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಿಂಭಾಗ, ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎರಡು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಈಗ ರೂ. 2-3 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೆಟ್ರೊ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನವೀಕರಣವು X440 ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

