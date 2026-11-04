ಹಾರ್ಲೆ - ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್: ಇಟಲಿಯ EICMA 2026ರಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 440' ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಅನಾವರಣ!
Harley-Davidson Sprint 440 Unveiled: ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ದೈತ್ಯ ಹಾರ್ಲೆ - ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಇಟಲಿಯ ಮಿಲನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ EICMA 2026 ಆಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಲೈಟ್ವೇಟ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 10:47 AM IST
Harley-Davidson Sprint 440 Unveiled: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ (Harley-Davidson), ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಟಲಿಯ ಮಿಲನ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 8 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ EICMA 2026 ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ‘ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 440’ (Sprint 440) ಬೈಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೀರೋ ಮೊಟೊಕಾರ್ಪ್ (Hero MotoCorp) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾರ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್440 (Harley X440) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಾರ್ಲೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಶೈಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೂಸರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್: ಹೊಸ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 440 ಬೈಕ್ ಹಾರ್ಲೆ - ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಟಿಯರ್ಡ್ರಾಪ್ (ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿ) ಆಕಾರದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಶಾರ್ಟ್ ರೇರ್ ಫೆಂಡರ್, ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಹಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಗ್ರೇ, ವಿವಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಟೀಲ್ ಥಂಡರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್: ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 440 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 440cc ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಅಂಡ್-ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 6,000rpm ನಲ್ಲಿ 27bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 4,000rpm ನಲ್ಲಿ 38Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಸಿಸ್ಟ್-ಅಂಡ್-ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ (Assist-and-Slipper Clutch) ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ವಿವಿಧ ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಕಂಪನವನ್ನು (Vibrations) ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಗೇರ್-ಡ್ರಿವನ್ ಕೌಂಟರ್-ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬೈಕ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 130mm ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ 43mm ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ (USD) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 7-ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ರಿಲೋಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 320mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 240mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ (Dual-Channel ABS) ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ 19-ಇಂಚು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ 17-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಇದರ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಿನ್ಯಾಸ. ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 671mm ನಷ್ಟು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವಿರುವ ರೈಡರ್ಗಳು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೂರಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 187 ಕೆಜಿ ಇದ್ದು, ಇದು 9 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿ 3.5-ಇಂಚಿನ ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಬಿ-ಸಿ (USB-C) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 440 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮೇ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ (US) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಅಂತಿಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಲೆ X440ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
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