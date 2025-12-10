ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾರ್ಲೆ - ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಹೊಸ ಬೈಕ್​ಗಳು ಲಗ್ಗೆ: ಒಂದಕ್ಕೆ 63.03 ಲಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದರ ಬೆಲೆ 67.37 ಲಕ್ಷ ರೂ.!

Harley Davidson New Models: ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ CVO ರೋಡ್ ಗ್ಲೈಡ್, CVO ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಲೈಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಹೊಸ ಬೈಕ್​ಗಳು ಲಗ್ಗೆ (Photo Credit- Harley Davidson)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 9:15 AM IST

2 Min Read
Harley Davidson New Models: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ತನ್ನ "X440" ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೊಸ "ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ X440T" ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. "X440T" ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ CVO ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ CVO ರೋಡ್ ಗ್ಲೈಡ್, CVO ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಲೈಡ್. ಈ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಹಾರ್ಲೆ - ಡೇವಿಡ್ಸನ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವು ಕಂಪನಿಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ CVO "ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಲೈಡ್" ರೂ. 63.03 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, CVO "ರೋಡ್ ಗ್ಲೈಡ್" 67.37 ಲಕ್ಷ ರೂ.(ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವು ಅವುಗಳ CVO ಅಲ್ಲದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಹಾರ್ಲೆ-ಡೇವಿಡ್ಸನ್ CVO ರೋಡ್ ಗ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತು CVO ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಲೈಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು: ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ರೋಡ್ ಗ್ಲೈಡ್ ದೊಡ್ಡದಾದ, ಫ್ರೇಮ್-ಮೌಂಟೆಡ್ 'ಶಾರ್ಕ್‌ನೋಸ್' ಫೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರ್ ಗ್ಲೈಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಫೋರ್ಕ್-ಮೌಂಟೆಡ್ 'ಬ್ಯಾಟ್‌ವಿಂಗ್' ಫೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ CVO ಮಾದರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಹೊಸ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಸ್ಟಮ್ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಗಾತ್ರ: ಗಾತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ 2,410 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 1,625 ಮಿಮೀ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವು ಸಹ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರೋಡ್ ಗ್ಲೈಡ್ 720 ಮಿಮೀ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಲೈಡ್ 715 ಮಿಮೀ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತೂಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, "ರೋಡ್ ಗ್ಲೈಡ್" 393 ಕೆಜಿ ಕರ್ಬ್ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, "ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಲೈಡ್" 380 ಕೆಜಿ ಕರ್ಬ್ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್: ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳ ವೀಲ್​ಗಳು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ಅವು 19 - ಇಂಚಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 18 - ಇಂಚಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ "ರೋಡ್ ಗ್ಲೈಡ್" ವೈರ್-ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, "ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಲೈಡ್" 9-ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೀಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಸಹ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 320 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 300 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಂಟಿ - ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಓಎಸ್' ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ 12.3-ಇಂಚಿನ ಕಲರ್​ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇರಿವೆ. ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳು ನಾಲ್ಕು-ಸ್ಪೀಕರ್ ರಾಕ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಫಾಸ್‌ಗೇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಫೇರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು, ಸ್ಯಾಡಲ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು), ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಎಂಜಿನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ 1977 ಸಿಸಿ ಮಿಲ್ವಾಕೀ ಎಯ್ಟ್ ವಿವಿಟಿ 121 ವಿ-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 4,500 rpm ನಲ್ಲಿ 115 bhp ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 3,000 rpm ನಲ್ಲಿ 189 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್-ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

