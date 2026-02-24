ETV Bharat / technology

ದೊಡ್ಡ ಮನಸು..!; ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ, ಮಗನಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ!

Land Rover Defender Gift: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಮತ್ತು ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

HARDIK PANDYA GIFTS SON AND EX WIFE LAND ROVER DEFENDER PRICE LAND ROVER DEFENDER FEATURES LAND ROVER DEFENDER SPECIFICATIONS
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ (Photo Credit: X/CricPal)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 24, 2026 at 10:55 AM IST

Land Rover Defender Gift: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಕಾರು ವಿತರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪುಟ್ಟ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಬೃಹತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡನು. ಕಾರಿನೊಳಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ನತಾಶಾ ಕೂಡ ಶೋರೂಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒದಗಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಅನ್ನು ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ ತಂದೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಿಜವಾದ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

ಈ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಹನವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೋಟೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಈ ಎಸ್​​​​ಯುವಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಕ್ಟಾ (OCTA) ರೂಪಾಂತರ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿವೆ.

ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.26 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಉನ್ನತ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್‌ಗಳು ರೂ. 2.59 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. 4 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 4.4 - ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V8 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು 635 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 750 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೃಹತ್ ವಾಹನವು ಕೇವಲ 3.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯದಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 250 ಕಿ.ಮೀ.. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಇದು 900 ಮಿಮೀ ಆಳದವರೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆರೈನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 2 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಚಲಿಸುವ ಅರಮನೆಯಂತಿದೆ. ಒಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಸಿಟ್ಸ್​, ಬಿಗ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸೌಂಡ್​ಗಾಗಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಸರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ADAS) ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ಯಾಂಟೊರಿನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಫಿನಿಷ್​ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡಿತಿರೋದು ಖುಷಿಯಿದೆ; ಪಡಿಕ್ಕಲ್

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

