ETV Bharat / technology

ಹೆಚ್​ಎಎಲ್​ನಿಂದ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ! ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ತೇಜಸ್ ಟ್ರೈನರ್, ಧ್ರುವ್ NG ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಜ್ಜು!!

HAL Twin Handover Bengaluru: ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಹತ್ವದ ಅವಳಿ-ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

TEJAS MK1 FOC TRAINER IAF HAL BENGALURU HANDOVER 2026 DHRUV NG HELICOPTER HAL AATMANIRBHAR BHARAT BOOST
ತೇಜಸ್ Mk-1 (Photo Credit: X/Indian Air Force)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 9:05 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

HAL Twin Handover Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವೈಮಾನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ HAL ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿಮಾನಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ವೈಮಾನಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

2 ತೇಜಸ್ ಟ್ರೈನರ್, 4 ಧ್ರುವ್ NG: ಈ ಅವಳಿ ಹಸ್ತಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ಎರಡು LCA ತೇಜಸ್ Mk-1 ಫೈನಲ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಟ್ವಿನ್-ಸೀಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪವನ್ ಹಂಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಧ್ರುವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸಿವಿಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು. ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಗಣ್ಯರ ಭಾಗಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ HAL ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ. ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು, ವಾಯುಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್, HAL ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Tejas Mk1 FOC trainer IAF HAL Bengaluru handover 2026 Dhruv NG Helicopter HAL Aatmanirbhar Bharat boost
ಧ್ರುವ್ NG (Photo Credit: ETV Bharat)

ಎರಡು ಎಳೆಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತೇಜಸ್ ಟ್ರೈನರ್‌ಗಳು IAF ನ ಫೈಟರ್ ತರಬೇತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧ ಪೈಲಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧ್ರುವ್ NG ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು HAL ನ ಸಿವಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ. ಫೈಟರ್ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿವಿಲ್ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ HAL ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

40 ತೇಜಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ್ಣ: ಈ ಎರಡು ಟ್ರೈನರ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮೂಲ 40 ತೇಜಸ್ Mk-1 ವಿಮಾನಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ 40 ವಿಮಾನಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 32 ಸಿಂಗಲ್-ಸೀಟ್ ಫೈಟರ್ ಮತ್ತು 8 ಟ್ವಿನ್-ಸೀಟ್ ಟ್ರೈನರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 38 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು IAF ಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಟ್ರೈನರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ಡರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು IAF ಮತ್ತು HAL ಎರಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ.

ಟ್ವಿನ್-ಸೀಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಟ್ವಿನ್-ಸೀಟ್ FOC ವಿಮಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ.. ಇದು ಕೇವಲ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವಲ್ಲ. ಇದು ಯುವ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್-ಸೀಟ್ ಫೈಟರ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ವೇಗ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಡ್ಯುಯಲ್ ರೋಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ತೇಜಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ತೇಜಸ್ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಗುರವಾದ, ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್, ಮಲ್ಟಿರೋಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫ್ಲೈ-ಬೈ-ವೈರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಗುರ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ GE F404-IN20 ಟರ್ಬೋಫ್ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್ ಸುಮಾರು Mach 1.6 ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು, 50,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ತೂಕ 13.5 ಟನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 9 ಹಾರ್ಡ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

Mk-1Aಗೆ ನಡೆ: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ 83 ತೇಜಸ್ Mk-1A ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ. HAL ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಸಿಕ್ ಘಟಕಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, GE ಎಂಜಿನ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸವಾಲು ಮತ್ತು IAF ನಲ್ಲಿ 31 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಫೈಟರ್ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಧ್ರುವ್ NG ಡೀಲ್​: ಪವನ್ ಹಂಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ HAL ನೊಂದಿಗೆ 10 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಧ್ರುವ್ NG ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ₹1,800 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ 10 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಗಳು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 4 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರವು ಈ ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ.

TEJAS MK1 FOC TRAINER IAF HAL BENGALURU HANDOVER 2026 DHRUV NG HELICOPTER HAL AATMANIRBHAR BHARAT BOOST
ಟ್ವಿನ್-ಸೀಟ್ ಟ್ರೈನರ್ (Photo Credit: X/HAL)

ಧ್ರುವ್ NG ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಧ್ರುವ್ NG ಎಂಬುದು HAL ನ ಯಶಸ್ವಿ 5.5-ಟನ್ ಧ್ರುವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟ್ವಿನ್-ಎಂಜಿನ್ ಸಿವಿಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್, ಸಿವಿಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವೀಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 630 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಧ್ರುವ್ NG ಬಳಕೆ: ಈ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಧ್ರುವ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಿವಿಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಲಾಚೆಯ ತೈಲ ರಿಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಣ, ಕೇದಾರನಾಥ್‌ನಂತಹ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ, ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಿಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ONGC ಆಫ್‌ಶೋರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು UDAN ಯೋಜನೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಲಿದೆ.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರಕ್ಕೆ ಬಲ: ಈ ಅವಳಿ ಹಸ್ತಾಂತರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವದೇಶೀಕರಣ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ವಿದೇಶಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್​ಎಎಲ್​ಗೆ ಈಗ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಒಂದು IAF ಗಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೇಜಸ್ Mk-1A ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಧ್ರುವ್ NG ಅನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಓದಿ: ಸೆಮಿಕಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ 2026: ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಡುವೆ ಚಿಪ್, ಫಿನ್‌ಟೆಕ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

TAGGED:

TEJAS MK1 FOC TRAINER IAF
HAL BENGALURU HANDOVER 2026
DHRUV NG HELICOPTER
HAL AATMANIRBHAR BHARAT BOOST
HAL TWIN HANDOVER BENGALURU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.