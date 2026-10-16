ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಮಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ! 12 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇಸ್ರೋಗೆ ಹೊರಟ 11ರ ಬಾಲೆ!
Vipa Bariya Mission ShaktiSAT: ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಆದಿವಾಸಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಒಬ್ಬರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 16, 2026 at 7:33 AM IST
Vipa Bariya Mission ShaktiSAT: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಮಹಿಳಾಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 11ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಪಾ ಬಾರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೇವಲ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ 'ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿಸ್ಯಾಟ್' (Mission ShaktiSAT) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಇವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಏಕೈಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ವಿಪಾ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ವಿಪಾ ಬಾರಿಯಾ?: ವಿಪಾ ಬಾರಿಯಾ ಗುಜರಾತ್ನ ಕಡಾನಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಧಾರಾ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಗೋದ್ರಾ ಸಮೀಪದ ವೇಜಲ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (EMRS) ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಕಾಶದತ್ತ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ವಿಪಾಗೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲಟ್ ಅಥವಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಆಸೆಯಿದೆ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಅವಕಾಶ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿಸ್ಯಾಟ್'?: 'ಸ್ಪೇಸ್ ಕಿಡ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ' (Space Kidz India) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 108 ದೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 12,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆ ವಿಪಾ ದೇಶದ ಟಾಪ್ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಪಾ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 10 ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಉಪಗ್ರಹ ಕೋಡಿಂಗ್, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯ (Satellite Assembly) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ: ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಪಾ ಅವರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ 550 ಪಾಠಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 21 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಪಾ, "ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಈಗ 'ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿಸ್ಯಾಟ್'ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ (ISRO) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕನಸು ನನಸಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರನತ್ತ ಪಯಣದ ಉಪಗ್ರಹ ಯೋಜನೆ!: ವಿಪಾ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿದ್ದರೆ (Moon Landing), ಮತ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲಿದೆ (Orbit). ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 'ವಯಾಸ್ಯಾಟ್' (Viasat) ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ವಿಪಾ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾದ ನಂತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತರು?: ವಿಪಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಂದೆ ಗುಲಾಬ್ಭಾಯಿ ಬಾರಿಯಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಅವರು ಮಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ನೀರೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಿಪಾಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಿವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆ: ದೂರದ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು' ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ "ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047" ಕನಸಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರವು ಆದಿವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ನರೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಇಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಕಲಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದ ವಿಪಾ ಬಾರಿಯಾ, ಇಂದು ತರಗತಿಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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