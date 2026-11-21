ಮೊದಲ ದಿನವೇ 3.79 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದ ‘ಜಿಟಿಎ 6’: ಇದೇ ಕ್ರೇಜ್ ಬಳಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ!
GTA VI Record: ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ GTA VI ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಮನರಂಜನಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಂಚ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2026 at 11:10 AM IST
GTA VI Record & Phishing Scam: ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ VI' (GTA VI) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಮನರಂಜನಾ ಇತಿಹಾಸದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಈ ಗೇಮ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದೇ ಗೇಮ್ನ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ವಂಚನೆಗೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನರಂಜನಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಂಡ ‘ಜಿಟಿಎ 6’!: ಗೇಮ್ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ (Rockstar Games) ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೇಕ್-ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ (Take-Two Interactive) ಅಧಿಕೃತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಗಳಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರ ಊಹೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20, 2026 ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 19ರ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ದಿನದ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಎ6 ಬರೋಬ್ಬರಿ $3.79 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳು—ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಂಚ್ (Biggest Entertainment Launch in History) ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಮನರಂಜನಾ ಆಸ್ತಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಿಟಿಎ 6 ಬರೆದಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 3.25 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಗಳ ಮಾರಾಟ: ಗೇಮ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ (Pre-release) ಎಲ್ಲಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 32.5 ಮಿಲಿಯನ್ (3.25 ಕೋಟಿ) ಪ್ರತಿಗಳು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮೆಟಾಕ್ರಿಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ 99/100 ಅಂಕಗಳ ದಾಖಲೆ: ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೇಮ್ ವಿಮರ್ಶಾ ವೇದಿಕೆ 'ಮೆಟಾಕ್ರಿಟಿಕ್' (Metacritic) ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 99 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ ಹೌಸರ್ ಸಂತಸ: "ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ VI ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಯಾಮ್ ಹೌಸರ್ (Sam Houser) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳೇನು?:
- ಲಭ್ಯತೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಟಿಎ 6 ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ 5 (PlayStation Store), ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ X|S (Microsoft Store), ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ (ESRB ಇದಕ್ಕೆ 'M - Mature' ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ). ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಡಿಷನ್', 'ವಿಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಕ್' ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 'GTA+' ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ರೋಚಕ ಕಥೆ: ಅಮೆರಿಕದ ವೈಸ್ ಸಿಟಿ (Vice City) ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ನಾಡು ಲಿಯೊನಿಡಾ (Leonida) ರಾಜ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ಮತ್ತು ಲೂಸಿಯಾ (Jason and Lucia) ಜೋಡಿಯ ಕಥೆಯಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಸುಲಭದ ದರೋಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ಅದು ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ ಲಿಯೊನಿಡಾ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಕರಾಳ ಅಪರಾಧ ಜಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬರಲು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಗೇಮ್ನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು: 1998 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಹೌಸರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2001 ರಲ್ಲಿ 'ಜಿಟಿಎ III' ಮೂಲಕ ಓಪನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಬರೆಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 'ಜಿಟಿಎ 5' (GTA V) ಒಂದೇ ಸುಮಾರು 235 ಮಿಲಿಯನ್ (23.5 ಕೋಟಿ) ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಜಿಟಿಎ ಸರಣಿಯು ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 480 ಮಿಲಿಯನ್ (48 ಕೋಟಿ) ಪ್ರತಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಣಿ 'ರೆಡ್ ಡೆಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್' ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 118 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಜಿಟಿಎ 6 ಕ್ರೇಜ್ ಬಳಸಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಮಹಾ ಜಾಲ: ಒಂದೆಡೆ ಜಿಟಿಎ 6 ದಾಖಲೆ ಮಾರಾಟ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ನೊಬಿ4' (KnowBe4) ಶಾಕಿಂಗ್ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಟಿಎ 6 ಗೇಮ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ (ಫಿಶಿಂಗ್) ಇಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 1,300 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 0.005 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಈ ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್ಗಳು, ಗೇಮ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 24 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿನಿಂದ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರ ವಾರದಿಂದ) ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.6 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು:
$4,000 ಬೋನಸ್ ಆಮಿಷ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಾಳ): ಗೇಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 4,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರಹವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 'ವೈಸ್ ಸಿಟಿ' ಶೈಲಿಯ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಲೋಗೋ ಇರುವ ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆದುಕೊಂಡು, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಕಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 84 ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ (ಶೇ. 47) ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ (ಶೇ. 35) ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಶೇ. 39), ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಟೆಕ್ (ಶೇ. 35) ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ (ಶೇ. 15) ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬಲೆ!: ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ, ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ (Employee benefits) ಎಂಬಂತೆ ನಟಿಸಿ, "ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ 250 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಿಟಿಎ 6 ಉಚಿತ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ" ಎಂದು ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 83.2 ರಷ್ಟು ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ವಾರಾಂತ್ಯದ (Weekend) ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 - ನವೆಂಬರ್ 1ರ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಫಿಶಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 42.4 ರಷ್ಟು ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು). ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಫರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಇಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ವಂಚಕರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಳ್ಳದಾರಿಗಳು: ಇಮೇಲ್ ತಪಾಸಣೆಗಳಿಂದ (SPF, DKIM, DMARC) ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ವೆಂಡರ್ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಫೀಸ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಬದಲಿಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ HTML ಟೇಬಲ್ ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ (QR Code) ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕಂಪನಿಯ ಭದ್ರತಾ ಕವಚದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ನೊಬಿ4 ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು:
- ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಫರ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಅನಾಮಧೇಯ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ HR ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್ (Intranet) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆಫೀಸ್ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋನ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- "ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯವಿದೆ" ಎಂಬಂತಹ ಕೃತಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (Artificial urgency) ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಇಮೇಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನಿಜವಾದ ಕಂಪನಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಂತಹ ಕೃತಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೊಬಿ4 ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಜಿಟಿಎ 6' ಗೇಮ್ ಮೊದಲ ದಿನವೇ $3.79 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಉಚಿತ ಗೇಮ್ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವನ್ನೇ ಬೀಸಿರುವುದರಿಂದ ಗೇಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅನಾಮಧೇಯ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
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