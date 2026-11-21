ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ‘ಜಿಟಿಎ 6’: ಮೊದಲ ದಿನವೇ 2.45 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಮಾರಾಟ!
GTA VI First-Day Sales Record: 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'GTA VI' ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 24.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 8:45 AM IST
GTA VI First-Day Sales Record: ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ VI' (GTA VI) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಮನರಂಜನಾ ಇತಿಹಾಸದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸೆನ್ಸರ್ ಟವರ್' (Sensor Tower) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ದಿನದ ಮಾರಾಟ ಸೇರಿ ಈ ಗೇಮ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24.5 ಮಿಲಿಯನ್ (2.45 ಕೋಟಿ) ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು $2.36 ಬಿಲಿಯನ್ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಜಿಟಿಎ 6' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಂಚ್ (Biggest Entertainment Launch Ever) ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಜಿಟಿಎ 5' (GTA V) ನಂತರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ 19, 2026 ರಂದು ಜಿಟಿಎ 6 ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ:
- ಸೆನ್ಸರ್ ಟವರ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಸೋನಿಯ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ (PlayStation) ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ (XBOX) ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ.
- ಗೇಮ್ನ ಡೆವಲಪರ್ 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್' (Rockstar Games) ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಟೇಕ್-ಟು' (Take-Two) ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಇಮೇಲ್ ರಸೀದಿಗಳ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೆನ್ಸರ್ ಟವರ್ ಈ ಅಂದಾಜು ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.
- ಜಿಟಿಎ 6 ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಗೇಮರ್ಗಳು ಇತರ ಸಿಂಗಲ್-ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆದಾಯ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
🚨THIS is not a test. This is a revolution. GTA VI is about to go global. Read the full report: The Attention Heist: GTA VI's Impact On Consumer Engagement 👉 https://t.co/NH7VxJKni2 Our newest report uses our Video Game, Digital Advertising, and Mobile App Performance Insights to break down how other games and categories might be impacted by the largest game release of all time! And more importantly - WHO is playing. Beyond the mind-blowing pre-sale and revenue figures for the @rockstargames /@gamingtaketwo juggernaut, we analyzed previous high-profile game releases, audience exposure and overlap, ad spend milestones, and who's engaging in GTA-talk on sites like @Reddit, Inc. You want more numbers? We thought you might. Let's break down the average player: 🧑🏽🦱 72% Male, 57% under 35 📲 They are +29% more likely to use @Discord, +23% more likely to use @TikTok_US, and +21% more likely to use @Twitch. 🍟 They dig into food apps! 19.2% share of the GTA audience uses @DoorDash, while 16.5% use the @McDonalds app. ‼️ And so much more! Are you locked and loaded for Nov. 19th? This is the report you need to read before you settle in with your controller. @Sony @Microsoft @gtasix_ @GTAVI_Countdown @Dexerto @iGrandTheftAuto @Mr_Rebs_ @DanDawkins @charlieINTEL #GTAVI #GTA #VideoGameInsights #DigitalAdvertisingInsights #CompetitiveInsights #Videogames— Sensor Tower (formerly data.ai) (@SensorTower) November 17, 2026
ಪಿಸಿ (PC) ಆವೃತ್ತಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ (PC) ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮೋಡ್: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮೋಡ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಜಿಟಿಎ 5 ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮೋಡ್ ಹತ್ತಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟದ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಗಾರರು ಗೇಮ್ನೊಳಗಿನ ಮನೆಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
𝗚𝗧𝗔 𝗩𝗜 𝘀𝘂𝗿𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀 $𝟭𝗕 𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗲-𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗴𝗮𝗺𝗲 𝗶𝗻 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆! 𝗕𝘂𝘁, 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 $𝟮𝗕 𝘁𝗵𝗿𝗲𝘀𝗵𝗼𝗹𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵? Want to stay up-to-date with everything GTA pre-orders and revenue? Bookmark our live tracker, 𝗻𝗼𝘄 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆, and be the first to know 👉 https://t.co/KYuDeLoa8q Thirteen long-awaited years later, @Rockstargames newest installment of the GTA franchise is set to release next week, but pre-orders have already set new records, taking the top spot from Cyberpunk 2077. #PS5 has shouldered the bulk of pre-orders accounting for roughly 75%, or about 7.7 million copies, while @XBOX currently sits just above 3M. What do we expect next? Even faster growth. Estimated pre-order daily revenue jumped 63% from November 8 to November 9, likely as players secured their copies so they could start downloading as soon as preloads opened. With preloads now live, we expect another big wave as more players get ready for launch. And with that massive jump in growth, a stretch goal of $2B before launch isn’t out of the question. Will it hit? Stay tuned, and be on the lookout for our full report dropping soon! #GTAVI #GrandTheftAuto #VideoGameInsights #DigitalIntelligence #Videogames— Sensor Tower (formerly data.ai) (@SensorTower) November 11, 2026
ಜಿಟಿಎ 6 ಕಥೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬಜೆಟ್: ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ' ಸೀರಿಸ್ನ ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ 'ಲಿಯೊನಿಡಾ' (Leonida) ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು 'ಲೂಸಿಯಾ' (Lucia) ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧದ ಪಾಲುದಾರ 'ಜೇಸನ್' (Jason) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಾಹಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಗೇಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು $1 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸದ 'ಜಿಟಿಎ 6' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ $2.36 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ತಾನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಪಿಸಿ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಗೇಮ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಓದಿ: ‘ಜಿಟಿಎ 6’ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಶಾಲೆ, ಕಚೇರಿಗಳು!; ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ!: ಈ ಗೇಮ್ನಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?