‘ಜಿಟಿಎ 6’ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಶಾಲೆ, ಕಚೇರಿಗಳು!; ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ!: ಈ ಗೇಮ್ನಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?
GTA 6 Release Impact on Kids & Parents: 17+ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಟ ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಮನೋವೈದ್ಯರು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 1:53 PM IST
GTA 6 Release Impact on Kids & Parents: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ 6' (GTA 6) ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 19) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರು ವೈಸ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲೇ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 19 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲಾ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿ ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿವೆ. ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: 17+ ರೇಟಿಂಗ್ (Mature 17+) ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
- ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗ: ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ 'ಜಿಟಿಎ 5' ಆಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಶಾಂತಿಯುತ 'ದಿ ಸಿಮ್ಸ್ 3' (The Sims 3) ಆಡಿದರೆ, ಮೂರನೇ ಗುಂಪು ಯಾವುದನ್ನೂ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಜಿಟಿಎ ಆಡಿದವರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ (Aggression) ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
- ಹದಿಹರೆಯದವರ ಅಧ್ಯಯನ: 2018ರಲ್ಲಿ 14 ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷದ 1,004 ಹದಿಹರೆಯದವರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೂ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಗೇಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು 'ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' (APA) ಹೇಳಿದೆ.
ವೈಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ?: ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಫ್ಲೋರಿಡಾ 'ಲಿಯೋನಿಡಾ'ದಲ್ಲಿ (Leonida) ಸಾಗುವ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ರಕ್ತಪಾತ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ 'ಮೆಚ್ಯೂರ್ 17+' ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಿಷನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಶೂಟೌಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಚೇಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಗಾರರು ಬೇಟೆಯಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ: ಹ್ಯಾಕೆನ್ಸಾಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ನ (Hackensack Meridian Health) ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
- ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆ: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯ ಮರ್ವಾಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹತಾಶೆ (Frustration) ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ (Lost sleep) ತಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮಗುವಿನ ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಅವರು ನೋಡುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬ್ರೆಟ್ ಬಿಲ್ಲರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಗಮನಿಸಿ: ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಮೋಸೆಸ್ ಒಲೊರುನ್ನಿಸೋಲಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ: "ನಾನು ಜಿಟಿಎ ಆಡಿದೆ" ಎಂದರೆ ಅದು ವೈಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರು ಓಡಿಸಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೂಟೌಟ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಟಿಎ ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಬದಲು "ನೀನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿ.
ಬ್ರಿಟನ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನದ ಆಫರ್ ಮತ್ತು £2,500 ವರೆಗೆ ದಂಡದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
- ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೆ £70 ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್: ಬ್ರಿಟನ್ನ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ (Belfast Boys' Model School) ಗುರುವಾರ GCSE ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿನೂತನ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡೂ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ನ £70 ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು BBC News ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
- ಪೋಷಕರಿಗೆ ದಂಡದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮಕ್ಕಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ £80 (ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ £160) ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದರೆ £2,500 ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಲ್ಫೋರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲೆಸ್ಮೀರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವುದಾಗಿ The Independent ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಬ್ರಿಟನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಕೆಮಿ ಬಡೆನೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಲ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫೈಟರ್ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಡಿದ ನಂತರ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದಿರುವುದಾಗಿ Tes Magazine ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಎ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ (Cybercafe) ಹಳೆಯ 'ವೈಸ್ ಸಿಟಿ' ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಪಿಎಸ್ 5 (PS5) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ X/S ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
- 11 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಲೈವ್: ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸಿಇಒ ಅಲ್ಬಿಂದರ್ ಧಿಂಡ್ಸಾ (Albinder Dhindsa) ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಎ 6 ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಡಿಸ್ಕ್ ಬದಲು ಕಲೆಕ್ಟಿಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್: ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ₹5,999 ಬೆಲೆಗೆ PS5 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೋಡ್ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಕಲೆಕ್ಟಿಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ (Collectible Box) ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಗ್ರಾಫಿಟಿ ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಲಾಂಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನಿಂದ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ರಜೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಇನ್ಫ್ಲುಯಿಶ್' (Influish) ತನ್ನ ಎಲ್ಲ 50 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ (Paid Holiday) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ 5 ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಬಳಸಿ ಆಟವಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು LinkedIn ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ರಜೆ: ಜಪಾನ್ನ 'ಪಾಕೆಟ್ಪೇರ್' (Pocketpair) ಸ್ಟುಡಿಯೋ, "ವೈಸ್ ಸಿಟಿಗೆ ತುರ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್" ಎಂಬ ತಮಾಷೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ 5 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ರಜೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು India Today ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ (1.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಂದು ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು Anadolu Agency ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಎ 6 ಗೇಮ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಯೋಮಿತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್: ಈ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ವಿಷಯಗಳ (Adult Content) ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವಯೋಮಿತಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಪೋಷಕರು ಈ ಆಟವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ಅಧಿಕೃತ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘IARC 18+’ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಎ 6 ಗೇಮ್ IARC 18+ (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಯೋಮಿತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಒಕ್ಕೂಟ) ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಟ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (Explicit Warnings) ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
- ಡ್ರಗ್ಸ್ (Drugs)
- ತೀವ್ರ ಹಿಂಸಾಚಾರ (Extreme Violence)
- ನಗ್ನತೆ (Nudity)
- ಲೈಂಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳು (Sex)
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗಳು ಜಿಟಿಎ 6ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ..
|ದೇಶ / ಪ್ರದೇಶ
|ರೇಟಿಂಗ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ವಯೋಮಿತಿ
|ಭಾರತ
|IARC 18+ (18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
|ಅಮೆರಿಕ
|ESRB Mature 17+ (M)
|ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್
|PEGI 18
|ಜರ್ಮನಿ
|USK 18
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|R18+
|ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
|R18
|ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ
|GRAC 19 (19 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ)
|ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ
|21+ (21 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
ESRB ನೀಡಿರುವ ‘Mature 17+’ ರೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಅಮೆರಿಕದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ (ESRB) ಜಿಟಿಎ 6 ಗೇಮ್ಗೆ 'M' (Mature 17+) ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ..
- ತೀವ್ರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಾತ (Intense violence & blood/gore)
- ತೀವ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನಗ್ನತೆ (Strong sexual content & nudity)
- ಅಸಭ್ಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ಹಾಸ್ಯ (Strong language & mature humour)
- ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಳಕೆ (Drug and alcohol use)
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಎ 6 ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂಷಿಸುವ ಬದಲು, ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಮನಿಸುವುದು, ಅವರ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಪೋಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
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