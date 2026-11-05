ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರ! ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಜಿಟಿಎ 6’ ಪ್ರೀ-ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆರಂಭ!
GTA 6 PS5 Pre-Download Date: ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಪನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ ‘ಗ್ರಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ 6’ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೀ-ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 10:58 AM IST
GTA 6 PS5 Pre-Download Date: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಗ್ರಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ 6’ (GTA 6) ಗೇಮ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಜಿಟಿಎ 5 ಬಳಿಕ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಈ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸೋನಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ 5 (PS5) ಕನ್ಸೋಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 10ರ ತಡರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ (Pre-download) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯು ನವೆಂಬರ್ 19, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೊದಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರರು ಲಾಂಚ್ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾಯುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಲೈವ್ ಗೇಮ್ ಆಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
Get ready for Grand Theft Auto VI by pre-loading the game on PS5 beginning November 10. Also be sure to clear 212GB of storage space. Pre-orders available now: https://t.co/nZRb9fP6pe https://t.co/jrYbpdF4F0— PlayStation (@PlayStation) November 3, 2026
ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಹೊಸ ಗೇಮರ್ಗಳು ಗೇಮ್ ಆಡಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ (PS) ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲುದಾರ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಟಿಎ 6 ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಡಿಷನ್' (Ultimate Edition) ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೇಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಜೇಸನ್ ಮತ್ತು ಲೂಸಿಯಾ ಅವರ ಕಥೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಹನಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿವೆ.
212GB ಬೃಹತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯ: ಈ ಗೇಮ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಪಿಎಸ್5 ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 212GB ನಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಜಾಗ (Free Space) ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಾಗಿ ಪಿಎಸ್5 ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ (SSD) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಯುಎಸ್ಬಿ ಡ್ರೈವ್ (External USB Drive) ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನದಂದು ಸರ್ವರ್ ಲೋಡ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು: ಜಿಟಿಎ 6 ಆಟದ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಲು ಆಟಗಾರರು ಸೋನಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ‘ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್’ (DualSense Edge) ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಗೇಮ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕೇಳಲು ‘ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಪಲ್ಸ್’ (PlayStation Pulse) ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ‘ಪಲ್ಸ್ ಎಲಿವೇಟ್’ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಗೇಮರ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಜಿಟಿಎ 6 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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