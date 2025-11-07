GTA 6 ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ!; ಈ ಬಾರಿ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
GTA 6 New Release Date: ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋನ 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : November 7, 2025 at 2:14 PM IST
GTA 6 New Release Date: ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟ ಜಿಟಿಎ 6 ಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಟಿಎ 6 ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 19, 2026 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಮೇ 26, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಟದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಆಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿಟಿಎ 6 ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಟವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೆ ವಿಳಂಬವಾದ ನಂತರ ಅದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
GTA 6 ಕುರಿತು ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ: "ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾಯುವಿಕೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅರ್ಹವಾದ ಮಟ್ಟದ ಕೌಶಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
GTA 6ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ?: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ 6 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ GTA 6, ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ 5 ಮತ್ತು Xbox ಸೀರಿಸ್ X ಮತ್ತು S ಕನ್ಸೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವೈಸ್ ಸಿಟಿ GTA 6 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಆಟದ ಕಥೆಯು GTA ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರವಾದ ಲೂಸಿಯಾ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.
GTA 6 ಅನ್ನು 60 FPS ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದೇ?: GTA 6 ಅನ್ನು 60 FPS ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. Xbox One ನಲ್ಲಿ Detective Seeds ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ PlayStation 5 Pro ನಲ್ಲಿ GTA 6 ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 60 ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸೋಲ್ಗಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬಗಳು: GTA 6 ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮೇ 2026 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 19, 2026 ರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕ ಉಳಿದರೆ 2026 ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು.
ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೂ.65 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಾಂಚ್! ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್?