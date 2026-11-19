13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಅಂತ್ಯ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯ್ತು ‘ಜಿಟಿಎ 6’ ಅಬ್ಬರ, ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲೇ 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಖಲೆ!
GTA 6 India Launch Price & Details: ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರ 13 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ 6' ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 9:59 AM IST
GTA 6 India Launch Price & Details: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ 6' (GTA 6) ಗುರುವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 19) ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 2013ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 'ಜಿಟಿಎ 5' (GTA V) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ (Rockstar Games) ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.
1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಗೇಮ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ (Pre-order) ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಲಾಂಚ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಟವರ್ (Sensor Tower) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ 5 (PS5) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ X/S ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲೂ ಆಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪಿಸಿ (PC) ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಎ 6 ಬೆಲೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಫರ್ ವಿವರ
- ಬೆಲೆ ವಿವರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಎ 6 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ (Standard Edition) ಬೆಲೆ ₹5,999 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಡಿಷನ್ (Ultimate Edition) ಬೆಲೆ ₹7,499 ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಇನ್-ಗೇಮ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
- 212GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಗತ್ಯ: ಕನ್ಸೋಲ್ ಆಧರಿಸಿ ಗೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು 212GB ವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ವೇಗದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಾಗಿ ಎತರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ (Ethernet cable) ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು GTA+ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ: ನವೆಂಬರ್ 20ರ ಮೊದಲು ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ GTA+ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2027 ರೊಳಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು (ರದ್ದುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಇದು ಪಾವತಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ).
ವೈಸ್ ಸಿಟಿಯ ಕಥೆ, ಬೃಹತ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಆಟದ ಅವಧಿ:
Tonight, the HEAT trade Miami for Vice City when they host the Milwaukee Bucks on a never-before-seen court, wearing an all-new uniform. Tune in to the NBA on ESPN at 7PM ET for A Night in Vice City. Find out how to watch in your area at https://t.co/sLWQH9hxi7 https://t.co/zeihbzB7th— Rockstar Games (@RockstarGames) November 18, 2026
- ಬೋನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಡ್ ಮಾದರಿಯ ಕಥೆ: ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಮಿಯಾಮಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾಲ್ಪನಿಕ 'ವೈಸ್ ಸಿಟಿ'ಯಲ್ಲಿ (Vice City) ಈ ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 1934ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ 'ಬೋನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಡ್' (Bonnie and Clyde) ಅಪರಾಧಿ ಜೋಡಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೋಲುವ ಜೇಸನ್ ಡುವಾಲ್ (Jason Duval) ಮತ್ತು ಲೂಸಿಯಾ ಕ್ಯಾಮಿನೋಸ್ (Lucia Caminos) ಎಂಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೋಡಿಯ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
- 50 ರಿಂದ 200 ಗಂಟೆಗಳ ಆಟ: ಮುಖ್ಯ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 50 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಟವನ್ನು 100% ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
- ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಪ್: ಜಿಟಿಎ 5 ಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ, 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
6-ಸ್ಟಾರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ನೈಜ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಈ ಬಾರಿ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 6-ಸ್ಟಾರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 6 ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ವಾಂಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಲಿದೆ.
- ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ: ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಾತ್ರಗಳು (NPCs) ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಜೇಸನ್ ಮತ್ತು ಲೂಸಿಯಾ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದಿರಲು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ!: ಸದ್ಯ ಜಿಟಿಎ 6 ಸಿಂಗಲ್-ಪ್ಲೇಯರ್ (Single-player) ಅನುಭವವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 'ಜಿಟಿಎ ಆನ್ಲೈನ್' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಜನರು ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಹಳೆಯ ಜಿಟಿಎ 5 ಆನ್ಲೈನ್ ಈಗಲೂ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
SET TIMES FOR GRAND THEFT AUTO VI: THE FESTIVAL Doors open at 4:00 p.m. and The Store at Mana Wynwood will be stocked with special GTAVI gear: https://t.co/XRlfYFOk0H As a thank you to Miami, all proceeds from ticket sales will go to local Miami charities. https://t.co/NAa8KO7JwN— Rockstar Games (@RockstarGames) November 18, 2026
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೃಹತ್ ವೈಸ್ ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಪ್, ನೈಜ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ 'ಜಿಟಿಎ 6' ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆಟ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈಸ್ ಸಿಟಿ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ!
ಓದಿ: ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ 12 ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಲೇಬಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ! ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್