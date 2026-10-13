GTA 6 ಲೀಕ್ ಭೀತಿ: ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮೋಡ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸೈಬರ್ಲೀಕ್ಸ್ ಬೆದರಿಕೆ!
GTA 6 Story Mode Leak: ಜಿಟಿಎ 6 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಸೈಬರ್ಲೀಕ್ನಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 13, 2026 at 10:00 AM IST
GTA 6 Story Mode Leak: ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೇಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ VI (GTA 6) ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಗೇಮ್ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ CyberLeeks ಎಂಬ ಲೀಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು Take-Two Interactive ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಬಳಿ GTA 6 ನ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಿಲ್ಡ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.
CyberLeeks ಬೇಡಿಕೆ ಏನು?: CyberLeeks ತನ್ನ ಮಿರರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಹಾಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕಾಯಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮೋಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜನರು ಯಾವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುವಂತೆಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ Take-Two ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಲೀಕ್ಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಟೀಮ್ನ ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.
24-25 ನಿಮಿಷದ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಯುರೋಗೇಮರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಲೀಕ್ ಆದ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಥ್ರಿಲ್ಬಿಲ್ಲಿ ಮಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಾದ Jason ಮತ್ತು Lucia ಡರ್ಟ್-ಬೈಕಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೌಢ ವಿಷಯಗಳಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಡೆವಲಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯುರೋಗೇಮರ್ ಹೇಳಿದೆ.
GTA 6 ನಲ್ಲಿ ನಗ್ನತೆ ಇರುತ್ತಾ?: ಯುರೋಗೇಮರ್ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಆಟಗಾರನ ಬಳಿ ಡೆವಲಪರ್ ಮೆನು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಗೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಬಳಸುವ ಹಿಡನ್ ಟೂಲ್. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿರಬಹುದು, ಅಂತಿಮ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ GTA 6 18+ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ GTA ಸೀರಿಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಪ್ರೌಢ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದವು. ರೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಲೀಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. Take-Two Interactive ಲೀಕ್ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. Discord ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಬ್ಪೋನಾ ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಆದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. CyberLeeks Netflix ರಿವೀಲ್ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನಿತ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೂಟೇಜ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ವೋಲ್ವೋ ಇಎಕ್ಸ್90! ಬೆಲೆ 1.26 ಕೋಟಿ ರೂ., ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 724km ಮೈಲೇಜ್!