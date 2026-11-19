ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್ ‘ಜಿಟಿಎ 6’ ಹಿಂದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿ: ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ 1,615 ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆ!
GTA 6 Bengaluru Connection: ಇಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ GTA 6 ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಸುಮಾರು 1,615 ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 10:57 AM IST
GTA 6 Bengaluru Connection: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ (Rockstar Games) ಬೃಹತ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ 6' (GTA 6) ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 19) ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೇಮ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಶ್ರಮವಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಜಿಟಿಎ 6 ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ (Rockstar India) ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಸುಮಾರು 1,615 ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಜಿಟಿಎ 6 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಗೇಮ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗೇಮ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರಾಜ್ಯವಾದ 'ಲಿಯೋನಿಡಾ'ದಲ್ಲಿನ (Leonida) ಬೃಹತ್ ಓಪನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಪರಿಸರ, ಆಸ್ತಿಗಳು (Assets) ಮತ್ತು 'ವೈಸ್ ಬೀಚ್' (Vice Beach) ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
GTA 6, one of the most awaited game in the world, has a Bengaluru connection. A significant part of its development has been done by Rockstar India, in this city, by over 1,600 developers What's even more interesting is the story behind it. In 1995, Rajesh Rao started Dhruva Interactive in Bengaluru with just one computer. It went on to become India's first game development studio being acquired by Rockstar Games in 2019. We all know Bengaluru for its IT industry, but it's exciting to discover the many facets of our ecosystem. #GTA6 @RockstarGames— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) November 18, 2026
1995ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ರೋಚಕ ಪಯಣ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- 1995 ರಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ 'ಧ್ರುವ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್' (Dhruva Interactive) ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
- ಮುಂದೆ ಅದು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ಐಟಿ (IT) ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ecosystem) ಅಡಗಿರುವ ಇಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಸಂಸದ
ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಈ ಹಿಂದೆ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ V' (GTA V) ಮತ್ತು 'ರೆಡ್ ಡೆಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ 2' (Red Dead Redemption 2) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
Tonight, the HEAT trade Miami for Vice City when they host the Milwaukee Bucks on a never-before-seen court, wearing an all-new uniform. Tune in to the NBA on ESPN at 7PM ET for A Night in Vice City. Find out how to watch in your area at https://t.co/sLWQH9hxi7 https://t.co/zeihbzB7th— Rockstar Games (@RockstarGames) November 18, 2026
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಎ 6 ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ:
- ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಎ 6 ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ 5 (PS5) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ X|S ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಕಥಾಹಂದರ: ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರಾಜ್ಯ 'ಲಿಯೋನಿಡಾ'ದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಖ್ಯಾತ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಪರಾಧಿ ಜೋಡಿ ಬೋನಿ ಪಾರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಡ್ ಬ್ಯಾರೋ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಲೂಸಿಯಾ ಕ್ಯಾಮಿನೋಸ್ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ಡುವಾಲ್ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
- ದಾಖಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಜಿಟಿಎ 6 ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೃಹತ್ ಓಪನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 212 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
1995ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವುದು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಟಿಎ 6 ಆಟಗಾರರು ವೈಸ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋನಿಡಾ ನಗರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 1,615 ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಕೈಚಳಕವಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
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