ETV Bharat / technology

2021ರ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ ಇಒಎಸ್ 05 ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ: ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಫ್17 ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ

ISRO EOS 5 Launch Sep 4: ಎರಡು ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಂತರ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ದೂರವಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ISRO GISAT1 REPLACEMENT GSLV F17 REACHES LAUNCHPAD SRIHARIKOTA SECOND PAD REAL TIME IMAGING SATELLITE
2021ರ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ ಇಒಎಸ್ 05 ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ! (Photo Credit: ISRO Spaceflight)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2026 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ISRO EOS 5 Launch Sep 4: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-1 ಅನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ವೈಫಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಸ್ರೋ ಅದರ ಬದಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಎಫ್17 ರಾಕೆಟ್ ಈಗ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿಷನ್‌ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚುರುಕಾದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-1 ಅನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಎಫ್10 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಾಕೆಟ್ ಮಧ್ಯ ಹಾರಾಟದ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹ ನಷ್ಟವಾಯಿತು.

ISRO GISAT1 REPLACEMENT GSLV F17 REACHES LAUNCHPAD SRIHARIKOTA SECOND PAD REAL TIME IMAGING SATELLITE
2021ರ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ ಇಒಎಸ್ 05 ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ! (Photo Credit: ISRO Spaceflight)

ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ: 52 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಮೂರು ಹಂತದ ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಎಫ್17 ರಾಕೆಟ್ ಜಿಸ್ಯಾಟ್ ಬದಲಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳಾದ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ, ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ, ಎಲ್‌ವಿಎಂ3 ಅನ್ನು ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲು ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಎಫ್17 ರಾಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬಳಕೆಯ ಭೂ ಚಿತ್ರಣ ಉಪಗ್ರಹ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-1ಎ ಅಥವಾ ಇಒಎಸ್-05 ಅನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಇದು 2021 ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-1 ಬದಲಿ ಆಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಮುಂಬರುವ ಉಡಾವಣೆ ಇಸ್ರೋದ ಏಳು ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಸ್ರೋ ಈ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಸಿ62 ರಾಕೆಟ್ ಮಧ್ಯ ಹಾರಾಟದ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ವೈಫಲ್ಯ. ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಸಿ61 ರಾಕೆಟ್ ಕೂಡ 2025 ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಹಾರಾಟದ 33 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ. ಸಿ-61 ಇಸ್ರೋದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬಳಕೆಯ ಭೂ ಚಿತ್ರಣ ಉಪಗ್ರಹ ಇಒಎಸ್-09 ಅನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದರೆ ಸಿ-62 ಭೂ ಚಿತ್ರಣ ಉಪಗ್ರಹ ಇಒಎಸ್-ಎನ್1 ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಜನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತ್ತು.

ಇಒಎಸ್-05 36 ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಗೆ: 2200 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವ ಇಒಎಸ್-05 ಅಥವಾ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-1ಎ ಚುರುಕಾದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ. ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 36 ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ಮೇಲಿರುವ ಭೂಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಅಂಡಾಕಾರದ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಎಸೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹ ತನ್ನ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರಗೊಳಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಆಸಕ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೈಜ ಸಮಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಘಟನೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ, ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸಹಿ ಪಡೆಯಲು, ಜೊತೆಗೆ ವಿಪತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮೇಘಸ್ಫೋಟ, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತಡವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಿಸ್ಯಾಟ್ ಪುನರುತ್ಥಾನ: ಜಿಸ್ಯಾಟ್-1 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚುರುಕಾದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ. ಇದನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2021 ರಂದು ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ-ಎಫ್10 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಉರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮಿಷನ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಹಾರಾಟದ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-1 ಉಪಗ್ರಹ ನಷ್ಟವಾಯಿತು.

ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜಿಸ್ಯಾಟ್-1ಎ ಅಥವಾ ಇಒಎಸ್-05 ಕಳೆದುಹೋದ ಜಿಸಾಟ್-1 ಬದಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ.

ಓದಿ: ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿಷನ್, ಶಾಂತಿ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಜಾರಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ!

TAGGED:

ISRO GISAT1 REPLACEMENT
GSLV F17 REACHES LAUNCHPAD
SRIHARIKOTA SECOND PAD
REAL TIME IMAGING SATELLITE
ISRO EOS 5 LAUNCH SEP 4

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.