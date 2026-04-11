ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್​! ಚಂದ್ರನಿಂದ ಭೂಮಿಗಿಳಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು!

Artemis II Splash Down: ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕರಾವಳಿಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್​ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಡೌನ್ ಆಯಿತು.

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್​! (Photo Credit: NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 11, 2026 at 7:11 AM IST

Artemis II Splash Down: ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.37 ಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿದ ನಂತರ ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಷನ್ 54 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸವಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4,06,778 ಕಿ.ಮೀ ದೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ದಟ್ಟವಾದ ವಾತಾವರಣದ ಅಪಾರ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು.

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್​: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ವೈಸ್‌ಮನ್, ಪೈಲಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ಗಳು ತೆರೆದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದವು. ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ತಂಡಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:37 ಕ್ಕೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು, ಇದು ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ನಂತರ, ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಸ್ಪ್ಲಾಶ್​ಡೌನ್​ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​:

  • ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.37 ರ ನಡುವೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು.
  • ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಇಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
  • 53 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಮಿಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ.
  • ನಾಸಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2026 ರಂದು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:54 ಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

54 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 1972 ರಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ 17ರ ನಂತರ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಂದ್ರನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಾರ್ಲಿ ಕ್ರೊಕೆಟ್ ಅವರ 'ಲೋನ್ಸಮ್ ಡ್ರಿಫ್ಟರ್' ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಓದಿ: ಗೂಗಲ್ ಪೇನಲ್ಲಿ 'ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ' ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

