ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್!; ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ್ಟಿಗರು ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
Grokipedia Launched: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾ ಎಂಬ ಹೊಸ AI ಆಧಾರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶ್ವಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 28, 2025 at 1:56 PM IST
Grokipedia Launched: ಟೆಕ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ AI-ಚಾಲಿತ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ AI ಆಧಾರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಮಂಗಳವಾರ (ಇಂದು) ಮುಂಜಾನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ AI ಕಂಪನಿ xAI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ChatGPT ನಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾ ಎಂದರೇನು?: ಮಸ್ಕ್ ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ "ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ" ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವೇದಿಕೆಯು ChatGPT, ಜೆಮಿನಿ ಅಥವಾ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಗ್ರೋಕ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಚಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಪ್ಯಾರಿಸ್" ಆ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬಳಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ Grokipedia.comಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಆದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ 'ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ - ಶೇರ್ಅಲೈಕ್ 4.0 ಪರವಾನಗಿ ಅಡಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೂ ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. grokipedia.comನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?: ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು AI ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?: ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಕ್ತಾರ ಲಾರೆನ್ ಡಿಕಿನ್ಸನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಲಾಭರಹಿತ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು-ಮುಕ್ತ ನೀತಿಯು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಕಿಪೀಡಿಯಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಅದರ AI-ಚಾಲಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
