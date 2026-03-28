ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13 ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳೇಕೆ?; ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
30 Days Plan: ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 13 ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ.
Published : March 28, 2026 at 3:11 PM IST
30 Days Plan: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಮಾಣಿತ 12ರ ಬದಲಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 13 ಬಾರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು 30 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಅವರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಕೋಟಾವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಭತ್ಯೆಯ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಭಾಗವನ್ನು ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಎರಡು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 30 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಫುಲ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ 30 ದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ನೀಡುವ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ 30 - ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲು, "ಒಂದು ತಿಂಗಳ" ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು "30-ದಿನಗಳ" ಯೋಜನೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎರಡನ್ನೂ "ಮಾಸಿಕ" ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ತಿಂಗಳು 30 ಅಥವಾ 31 ದಿನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತಹ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಯು ನಿಖರವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ತಿಂಗಳ 31ನೇ ದಿನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹319 ಮತ್ತು ₹355 ಬೆಲೆಯ ಎರಡು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
₹319 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 GB ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು 2TB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಂದಾದಾರರು ಜಿಯೋನ JioTV ಮತ್ತು JioAI ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
₹355 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 25 GB ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು 100 SMS ಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯು 18 ತಿಂಗಳ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು 2 ಟಿಬಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು 50 ಜಿಬಿ ಜಿಯೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ನ 1- ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು: ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ 30 ಅಥವಾ 31 ದಿನಗಳ ಮಾಸಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ₹319 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ 1.5 GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯು 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ₹379 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 2 GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ, ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ 12 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ₹429 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ 2.5 GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ, ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ₹609 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 60 GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ 12 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ನ 30 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು: ಏರ್ಟೆಲ್ 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ₹589 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 50 GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್ಲಿಮೆಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ₹355 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 25 GB ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮೆಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ 12 ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Vi ನ 1-ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು: Vi ₹218 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೂರು 1-ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ₹218 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು 1 ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3 GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ₹232 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು 1 ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 4 GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ₹379 ಯೋಜನೆ: ಇದು 1 ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ Vi ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 12:00 AM ಮತ್ತು 6:00 AM ನಡುವೆ ಅನ್ಲಿಮೆಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್ಲಿಮೆಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Vi ಯ 30-ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು: Vi ಎರಡು 30 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ₹224 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 4 GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ₹345 ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯು 25 GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮೆಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
