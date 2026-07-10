ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಮನ್ನಾ: ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು?
Customs Duty: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 11:45 AM IST
Customs Duty: ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು, ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮೂರು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2029ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಧರಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳು (ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಇವಿ ತಯಾರಕರು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಶೆಲ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಪನ, ಒತ್ತುವುದು, ಸುತ್ತುವುದು, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಭರ್ತಿ, ಸೀಲಿಂಗ್, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಲೇಸರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ರಚನೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಯಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ NFC ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು, ಇ-ಶೀಲ್ಡ್ಗಳು, PET ಲೈನರ್ಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು, NFC ಕಾಯಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು NdFeB ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಆಟೋಮೋಟಿವ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಘಟಕಗಳು, ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಸೊಟ್ರೊಪಿಕ್ ವಾಹಕ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (PLI) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸೌರ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Username ವಿವಾದ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಟ್ಸಾಪ್