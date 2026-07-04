ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ: ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ - ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ!
Govt To Summon Meta: ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರವು ಮೆಟಾಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Published : July 4, 2026 at 8:53 AM IST
Govt To Summon Meta: ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದೈತ್ಯ ಮೆಟಾದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರವು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾರದೊಳಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಮೆಟಾಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಮ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕುರಿತು ಮೆಟಾದಿಂದ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಹೊಸ 'ಯೂಸರ್ನೇಮ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರವು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ, ಫಿಶಿಂಗ್, 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಆಧಾರಿತ ವಂಚನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ನಡೆಯುವವರೆಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕಾರ್ಯವೇನು?: ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ 'ಯೂಸರ್ನೇಮ್' ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು Instagram ಅಥವಾ Telegram ID ಗಳಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಅಪರಿಚಿತರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಳವಳವಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೇ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಷರತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಯೂಸರ್ನೇಮ್ 3 ರಿಂದ 35 ಅಕ್ಷರಗಳ ಉದ್ದವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳು (a-z), ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (0-9), ಚುಕ್ಕೆಗಳು (.) ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ಗಳು (_) ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದು .com ಅಥವಾ .net ನಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು 4 - ಅಂಕಿಯ 'ಕೀ' ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೀ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ದ ಬಳಕೆದಾರರ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಹೊಂದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
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