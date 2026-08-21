ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ: ಆ.24ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊತ್ತೇ?
DoT 9 SIM Limit: ಸಿಮ್ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 9ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮ್ ನೀಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : August 21, 2026 at 8:16 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 8:26 AM IST
DoT 9 SIM Limit: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 9 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಗುರುವಾರ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಿಂದ ಜಾರಿ: "2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಿಂದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳೇ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಿಗಾ: ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವರಗಳು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ Digital Intelligence Platform (DIP)ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
- ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ ಮಿತಿ ತಲುಪಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರ ಫೋಟೋದ ಮಾದರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು DIPನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್: "ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ, ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವವರೆಗೆ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ನಿಯಮವೇನು?: 2012ರ ಆಗಸ್ಟ್ 9ರ ಹಳೆಯ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಗರಿಷ್ಠ 9 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಹುದು. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 6 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
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