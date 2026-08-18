ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ! ಕ್ಲೀನರ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಕಾಗದದ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ!
EV Commercial-Vehicle Age Limit: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಚಾಲಿತ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಧಾರಿತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಚಾಲಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 18, 2026 at 1:24 PM IST
EV Commercial Vehicle Age Limit: ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು 1989ರ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಟರಿಚಾಲಿತ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರವಾನಗಿ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವೂ ಇದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶ: ನಿಯಮ 88ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರವಾನಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ನಿಯಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂತಿಮವಾದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 12 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳ ಮಿತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 17 ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಏರಲಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಯಮ 88ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬಂದಿದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ 2025ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6,220 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾರಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3.5 ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾರಿಗಳು ಕೇವಲ 280 ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ಡಿ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಹನಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳ: ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರವಾನಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಒಮ್ಮೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕ 16,500 ರೂಪಾಯಿ. ಹೀಗಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 82,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಲಿದೆ. 46ನೇ ನಮೂನೆಯ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು 47ನೇ ನಮೂನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾವತಿ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಹನ್ ಡಾಟಾದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕರಡು ಪ್ರಕಾರ ವಾಹನ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 16, 46 ಮತ್ತು 48ನೇ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಥವಾ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ವಿವರ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಾಹನ್ ತಾಣದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಾಸಿಸ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳು, ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 45 ದಿನ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲದ ಚಾಸಿಸ್ಗೆ ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾನ್ಯವಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಬಾಡಿ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚಾಸಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯ ನಂತರ 30 ದಿನಗಳಂತೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಾಹನಕ್ಕೆ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಅಳವಡಿತ ವಾಹನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಈ ಅವಧಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ: ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ನಮೂನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 20ನೇ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಡಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 48ನೇ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮಾನ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ವಿಮೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ದಂಡದ ಇತಿಹಾಸವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹನವು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರವಾನಗಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಘಟಕ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ಸಚಿವಾಲಯವು ಅರ್ಹ ವಾಹನ ಘಟಕ ತಯಾರಕರನ್ನು ನಿಯಮ 33ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಲಭ್ಯವಾದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
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