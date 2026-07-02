ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ! ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ 3 ದಿನ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಭಾರತ
WhatsApp Usernames Feature Issue: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಟಾಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 'ಯೂಸರ್ನೇಮ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : July 2, 2026 at 8:09 AM IST
WhatsApp Usernames Feature Issue: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ 'ಯೂಸರ್ನೇಮ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟಾಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಫೀಚರ್ ಎಂದರೇನು? ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯೂಸರ್ನೇಮ್ 3 ರಿಂದ 35 ಅಕ್ಷರಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳವಳಗಳೇನು? ಈ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತರು ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಊಹಿಸಿ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಂಚನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ.
ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಫೀಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಂದ್ರವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೇಳುವುದೇನು? ಸರ್ಕಾರದ ನೋಟಿಸ್ ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದ ನಂತರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ 'ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಸರ್ನೇಮ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೆಟಾ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸದ್ಯ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಗಮನಿಸಿದರು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೊರತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೆಟಾದ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರ ಐಡಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯೇ, ಕಳುಹಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಸ್ಪರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳು: ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೋಗು ಹಾಕುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
3 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ವಿವರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮೆಟಾಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ 'ಯೂಸರ್ನೇಮ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
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