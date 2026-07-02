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ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ! ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಕಳುಹಿಸಿ 3 ದಿನ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಭಾರತ

WhatsApp Usernames Feature Issue: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಟಾಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 'ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

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ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಕಳುಹಿಸಿ 3 ದಿನ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಭಾರತ (Photo Credit: ANI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 8:09 AM IST

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WhatsApp Usernames Feature Issue: ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟಾಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಫೀಚರ್​ ಎಂದರೇನು? ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​​ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ 3 ರಿಂದ 35 ಅಕ್ಷರಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಳವಳಗಳೇನು? ಈ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತರು ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಅನ್ನು ಊಹಿಸಿ ನೇರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಂಚನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ.

ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್​: ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಫೀಚರ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಂದ್ರವು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹೇಳುವುದೇನು? ಸರ್ಕಾರದ ನೋಟಿಸ್​ ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಈಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದ ನಂತರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ 'ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೆಟಾ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸದ್ಯ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಗಮನಿಸಿದರು.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೊರತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೆಟಾದ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರ ಐಡಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಖಾತೆಯೇ, ಕಳುಹಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಸ್ಪರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳು: ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೋಗು ಹಾಕುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

3 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ವಿವರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮೆಟಾಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ 'ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

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