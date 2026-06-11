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ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಎಥೆನಾಲ್​ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ!

Central Excise Duty: ಸರ್ಕಾರವು 22% ರಿಂದ 30% ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

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ಎಥೆನಾಲ್​ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ (Photo Credit: IANS File)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 10:13 AM IST

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Central Excise Duty: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 22% ರಿಂದ 30% ಎಥೆನಾಲ್ (E22, E25, E27, ಮತ್ತು E30) ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿದೆ.

E20 ನಂತರ E30 ಕಡೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣ: ಪ್ರಸ್ತುತ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ (20% ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಶ್ರಣ) ಅನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ E22, E25, E27 ಮತ್ತು E30 ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (BIS) ಈ ಹೊಸ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇ 15ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳು ಎಥೆನಾಲ್ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಆಕ್ಟೇನ್ ಮಟ್ಟ, ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಶ, ಆವಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ?: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುದಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ 30% ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಧನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು E20 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೈಲೇಜ್, ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು E20 ಇಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಸರ್ಕಾರವು E20 ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು E30 ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಇಂಧನಗಳತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇಂಧನ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

ETHANOL BLENDED PETROL
EXCISE DUTY CUT
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
ETHANOL BUNK
CENTRAL EXCISE DUTY

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