2027 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ V2V ಕಡ್ಡಾಯ: ಹೊಸ ಬೈಕ್, ಕಾರು, ಬಸ್, ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ
V2V Technology India: ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅ.2027 ರಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ 2 - ವೀಲ್, 3 - ವೀಲ್, ಕಾರು, ಬಸ್, ಲಾರಿಗಳಿಗೆ V2V ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 12:31 PM IST
V2V Technology India: ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಕಿ ತಡೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ 2-ವೀಲರ್, 3-ವೀಲರ್, ಕಾರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸರಕು ವಾಹನಗಳು ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿಗಳಿಗೂ Vehicle-to-Vehicle (V2V) ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.
V2V ಸಂವಹನ ಎಂದರೇನು?: V2V ಎನ್ನುವುದು ಅಪಘಾತ ತಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ವಾಹನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರಿಯಲ್ - ಟೈಮ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಪಾಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮೊದಲೇ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಮುಂದಿರುವ ವಾಹನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಣದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ V2V ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂತ ಹಂತದ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, V2V ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 ರಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ L ವಿಭಾಗ 2 ಮತ್ತು 3 ವೀಲ್ ವಾಹನ, M ವಿಭಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ, N ವಿಭಾಗ ಸರಕು ವಾಹನ ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ AIS-230 ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. V2V ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
V2V ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಾಹನಗಳು DSRC (Dedicated Short-Range Communication) ಬಳಸಿ ವೇಗ, ದಿಕ್ಕು, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಿಯಲ್ - ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಣದ ತಿರುವುಗಳು, ಕವಲುಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾಲಕರಿಂದಾಗುವ ಡಿಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವಾಹನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗಿಂತ V2V ಅನುಕೂಲಗಳು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: V2V ಸಂದೇಶಗಳು ಸುಮಾರು 300 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ರಾಡಾರ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.
ಟರ್ನಿಂಗ್ ವೇಳೆ: ಲಾರಿ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಕಾರಿನಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ/ರಾಡಾರ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಶ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್: 10 ಹಾಪ್ಗಳವರೆಗೆ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬಹುದು. ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸುಮಾರು 1 ಮೈಲಿ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ: ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನ: ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, V2V ಸಂವಹನವು ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಇದು ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) ಅನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಅಪಘಾತ ತಡೆ, ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
V2V ವಾಹನದಿಂದ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನು?: V2V ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ವಾಹನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಳ, ವೇಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ.
- ಮುಂದಿರುವ ವಾಹನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಮಾಹಿತಿ
- ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಕ್ಕಿ ಅಪಾಯ
- ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ
- ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ
- ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಂತಹ ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳ ಆಗಮನ
ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಾಹನದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ, ವೇಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸಂಭವನೀಯ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?: BIF ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ IMA ಮತ್ತು LTA ಎಂಬ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ, ಗಾಯ ಮತ್ತು ಸಾವು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷದಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಅಪಘಾತಗಳು, 1.9 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.7 ಲಕ್ಷ ಗಾಯಗಳು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 780 ರಿಂದ 1080 ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ V2V ಮತ್ತು V2I ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದೇನು?: ಆರಂಭಿಕ V2V ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ಅಲರ್ಟ್. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ ವಾಹನಗಳು V2V ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ V2V ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತವೂ US, ಚೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, UK ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತ: V2Iನಂತರ ಸರ್ಕಾರ Vehicle to Infrastructure V2I ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಂಚುಗಳು, ತಡೆಗೋಡೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: 5 ಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್