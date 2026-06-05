ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೈಕ್ಸ್, ಕಾರ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ: ಆದಷ್ಟು ಬೇಕ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬಂಕ್ ಓಪನ್!!
Ethanol Fuel Stations In India: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : June 5, 2026 at 2:58 PM IST
Ethanol Fuel Stations In India: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೂರು ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ 50 ರಿಂದ 100 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಕಾರನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ನಂತರ ಎಥೆನಾಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 500 ಎಥೆನಾಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 5,000 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಬಳಕೆಯು ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುರೋ-6 ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು E100 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಆಮದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $120 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಪುರಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಹತ್ವ: "ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್" ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
"ಭಾರತವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ 20% ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.5% ರಷ್ಟಿದ್ದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಈಗ 20% ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 302 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಆಮದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ₹1.84 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದ್ರೆ, ಅದು 311.8 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ₹12,403 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 37 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಕ್ರಮಗಳು: ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬೆಂಬಲ, ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, E85 ಪರೀಕ್ಷಾ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
"ಇದು ಕೇವಲ ಇಂಧನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಸಾರಿಗೆ, ದೃಢವಾದ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ" ಎಂದು ಪುರಿ ಹೇಳಿದರು.
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