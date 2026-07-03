ಇ - ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ: ಆ ಎರಡು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಗೂಗಲ್, ಆಪಲ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚನೆ
E-Rickshaw Apps: ಇ-ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Published : July 3, 2026 at 1:42 PM IST
E-Rickshaw Apps: ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇ - ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶಗಳನ್ನು ಇ-ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ಲಿಥಿಯಂ - ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಇ-ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಇ - ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಅನೇಕ ಇ - ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಆ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
#WATCH | Delhi | On removal of two apps which were being allegedly used to prank e-rickshaws from app stores, S. Krishnan, Secretary, MeiTY, says, " there are a couple of apps which came to our notice yesterday, and both the apps have been taken down from the app stores. app… pic.twitter.com/Es9PikIHjF— ANI (@ANI) July 3, 2026
ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ?: ಅವುಗಳು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದು, Google Play Store ಮತ್ತು Apple App Store ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ತಾಪಮಾನ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇ-ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಗುರಿ?: ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇ-ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು, ಪಿನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದೇ?: ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೌದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಇವಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ - ವೇಗ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಹನದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಮೀಟರ್ಗಳ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?: ಓಲಾ, ಅಥರ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಹನಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ದೃಢೀಕರಣ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಲೀಕರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತಹ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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