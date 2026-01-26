ETV Bharat / technology

6Ghz ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ: ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್​ ಇಂಟರ್ನೆಟ್!

6ghz Band Free: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕಡಿಮೆ 6GHz ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪರವಾನಗಿಯಿಲ್ಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ವೈಫೈ 7 ರೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

6Ghz ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ (Photo Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 26, 2026 at 7:55 AM IST

6ghz Band Free: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗದ ಹೊಸ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈ-ಫೈ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಹೌದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ವೈ-ಫೈ 6E ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ 7 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 6 GHz ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) 6GHz ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ 500 MHz ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ದೇಶದ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ Wi-Fi 6E ಮತ್ತು Wi-Fi 7 ನಂತಹ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ 2.4 GHz ಮತ್ತು 5 GHz ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 6 GHz ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲಭ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ತರಹದ ವೇಗವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್, 4K ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು: ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರಾಂಗಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇತರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲಿನ 6 GHz ಬ್ಯಾಂಡ್ (6425-7125 MHz) ಪ್ರಸ್ತುತ 5G/6G ನಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ ಆಪಲ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಮೆಟಾ, ಸಿಸ್ಕೊ ​​ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲ್‌ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ 1200 MHz ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀ ವೈ-ಫೈಗಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದವು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಧ್ಯಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ವೈ-ಫೈಗಾಗಿ 500 MHz ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.

