ಕ್ಯಾಬ್​ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

Advance Tipping Ban: ಇನ್ಮುಂದೆ ಉಬರ್, ಓಲಾ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡೊದಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ರೈಡ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಟಿಪ್​ ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ.

GOVERNMENT BANS ADVANCE TIPPING RIDE HAILING APPS VEHICLES AGGREGATORS GUIDELINES GOVT BANS ADVANCE TIP
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ (IANS)
Published : December 30, 2025 at 10:03 AM IST

Advance Tipping Ban: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಮುಂಗಡ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಉಬರ್, ಓಲಾ, ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಡ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಪ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು?: ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 2025ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾಲಕನನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೀಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟಿಪ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳೇ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಓಲಾ, ಉಬರ್, ರಾಪಿಡೊದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಟಿಪ್​ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಟಿಪ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಮೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮುಂಗಡ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು "ಅನ್ಯಾಯವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯು ರೈಡ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಬ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನೈತಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇದನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ಬಿಜನ್ ಮಿಶ್ರಾ, "ಟಿಪ್ ನೀಡುವುದು ಕೇವಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಲ್ಲ. ಟಿಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಟಿಪ್ ನೀಡುವುದು ಎಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಎಂದರ್ಥ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪೀಕ್ ಅವರ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕಾಯುವವರೆಗೆ 50 ರೂ. ಟಿಪ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಸವಾರಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಹ ಟಿಪ್ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಾಲಕನ ನಡವಳಿಕೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಸೇವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ಟಿಪ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಓಲಾ ಮತ್ತು ರಾಪಿಡೋ ಚಾಲಕ ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರ್, "ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಾವತಿಸುವ ದರದ 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ದರ 130 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ 100 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಟಿಪ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಾಲಕ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆಪ್ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸಹ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸೇವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಟಿಪ್ ನೀಡಲು ಆಪ್‌ಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿ ಮೀನಾ ಶರ್ಮಾ, "ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟಿಪ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೆಹಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಚಿಕಾರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. "ಇದು ಅನೈತಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

