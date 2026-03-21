ಜೂಜಾಟ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ: ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 300 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ!
Betting And Gambling Platforms Banned: ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಜೂಜಾಟ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 300 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : March 21, 2026 at 11:59 AM IST
Betting And Gambling Platforms Banned: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 300 ಅಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಸಿನೊ-ಶೈಲಿಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ 242 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8,400 ಅಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು 8,400 ಅಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 4,900 ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ವರ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು ಮತ್ತು ಪೀರ್-ಟು-ಪೀರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಹು ಅಪಾಯಗಳು: ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪಾಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅವು ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟದ ಚಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಅಂತಹ ವಂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವು P2P (ಪೀರ್-ಟು-ಪೀರ್) ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್-ಮನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜಾಟ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 8,400 ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 'ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ' ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4,900 ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ: ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
- ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು.
- ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು, ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೂಲೆಟ್ ಆಟಗಳು.
- ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು 'ಮಟ್ಕಾ' ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು.
- ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನೈಜ-ಹಣದ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು.
ಈ ಕ್ರಮ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?: ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಈ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.
