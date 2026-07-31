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ಗೂಗಲ್​ ಟ್ರಿಪಲ್​ ಧಮಾಕಾ: 'ಆಸ್ಕ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ', 'ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್' ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 'ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಎಂಟ್ರಿ!

Google Triple Dhamaka: ಗೂಗಲ್ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ 'ಆಸ್ಕ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ', 'ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್'ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 'ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.

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ಗೂಗಲ್​ ಟ್ರಿಪಲ್​ ಧಮಾಕಾ (Photo Credit- ETV Bharat via Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 11:47 AM IST

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Google Triple Dhamaka: ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಫೀಚರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 'ಆಸ್ಕ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ' (Ask Google Pay) ಎಂಬ ಹೊಸ ಚಾಟ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯೂಸರ್‌ಗಳು ತಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ 'ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಪೇ' (Flex by Google Pay) ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 'ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್' ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್' (Gemini Spark) ಎಂಬ 24/7 ಪರ್ಸನಲ್ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಸ್ಕ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ (Ask Google Pay) ಫೀಚರ್:

  • ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು, ಉಳಿತಾಯ ಟಿಪ್ಸ್: ಈ ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತಹ ತಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.

ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು: SIP, Credit Score ನಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಸಲಹೆಗಳು: ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್‌ಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.. ಈ AI ಫೀಚರ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೋ.. ಬೇಡವೋ.. (Opt-in) ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.

10 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ: ಈ ಫೀಚರ್ ಒಟ್ಟು 10 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಠಿಣವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದು, ಹಳೆಯ-ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ (Tax Regimes) ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು, ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ (Compound Interest) ಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲದು.

ವಾಯ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್: ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ (ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ) ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು.

ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ (Google Pay Flex SBI Card) ವಿವರಗಳು:

  • No Annual Fee: ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
  • UPI Payments: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರ UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ
  • 2 ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಕೆ: RuPay + ಈಗ VISA ಕೂಡ
  • 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲುದಾರರು: Axis Bank, SBI Card

ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ರೂಪೇ (RuPay) ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ 'ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಪೇ' ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದ (no-fee) ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ UPI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಆದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಈಗ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ (SBI Card) ಅನ್ನು ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 'ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್' ಅನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಈ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ 'ವಿಸಾ' (VISA) ಪೇಮೆಂಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತೆಯೇ ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಫಿಜಿಕಲ್ ಪೇಪರ್‌ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆ್ಯಪ್‌ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕೂಡ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವು ಮಾಡುವ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ 'ಸ್ಟಾರ್ಸ್' (Stars) ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಮೌಲ್ಯ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಲುದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ 'ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ಲಸ್' (Google AI Plus) ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ 'ಪಿಕ್ಸೆಲ್' (Pixel) ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ (Gemini Spark):

  • ಆಟೋ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳು: ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು, ರಿಮೈಂಡರ್‌ಗಳು
  • ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್: ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಟ್ರಾವೆಲ್ & ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್: ನಿಮಗಾಗಿ ಫ್ಲೈಟ್, ಹೋಟೆಲ್, ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲು ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ I/O ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಅಲ್ಟ್ರಾ (Google AI Ultra) ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ 24/7 ಪರ್ಸನಲ್ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೋ (Pro) ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬರ್‌ಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜೆಮಿನಿ 3.5 ಫ್ಲಾಶ್ (Gemini 3.5 Flash) ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ AI ಏಜೆಂಟ್, ಬಳಕೆದಾರರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಯೂಸರ್‌ಗಳ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಿಮೇಲ್ (Gmail), ಡಾಕ್ಸ್ (Docs), ಶೀಟ್ಸ್ (Sheets) ನಂತಹ ಗೂಗಲ್ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಟೂಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಫ್ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ, ಯೂಸರ್‌ಗಳು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು.

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