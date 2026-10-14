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ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ವಾಚೂ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಹ ಅಲ್ಲ! ಹೊಸ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್​ ಎಡ್ಜ್​ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್​! ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೇಗಿವೆ ನೋಡಿ

Google Fitbit Edge: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ವೇರಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

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ಹೊಸ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್​ ಎಡ್ಜ್​ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್ (Image credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2026 at 9:22 AM IST

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Google Fitbit Edge: ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್​ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಗೂಗಲ್ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್​ (Fitbit Edge) ಎಂಬ ವೇರಬಲ್​ ಡಿವೈಸ್​ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ವಾಚ್​ಗೂ (Smartwatch) ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್​ಗೂ (Fitness Band) ನಡುವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್​ ಆದರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್​ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು?: ಹೊಸ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್​ ಬೆಲೆ $179.99 (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17,000 ರೂ.) ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್​ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗೂಗಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (Google Health Premium) ಸಬ್​ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್​ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಪಾಲುದಾರರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್​ (Pre-order) ಮಾಡಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2026 ರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಲಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಏರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾಡೆಲ್​ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು?: ಮೃದುವಾದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಸಿಡಿಯನ್ (ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಸ್), ಫಾಗ್ (ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೇಸ್), ಆಲಿವ್ (ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಪೈರೈಟ್ ಕೇಸ್) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ (ವಾರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೇಸ್) ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಂಡ್​ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಇರುವ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್​ನ ಮೆಟಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್​ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್​ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್​: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ (Stephen Curry Special Edition) ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್​ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಡೇ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ $219.99 (ಸುಮಾರು 21,000 ರೂ.).

ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್ ಇರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್?: ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಏರ್​ನಂತೆ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್​ಗೂ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೇಸಿಂಗ್​ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ OLED ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ (Hybrid OLED Display) ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ಗಳಿಗಿಂತ 46% ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್​ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್ ಇರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 11.5mm ದಪ್ಪವಿದ್ದು, ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ 12 ಗಿಂತ 45% ಹಗುರವಾಗಿದೆ. 50 ಮೀಟರ್​ವರೆಗೆ ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ (Water Resistance) ಕೂಡ ಇದೆ.

GOOGLE FITBIT EDGE PRICE GOOGLE FITBIT EDGE FEATURES ಗೂಗಲ್​ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಗೂಗಲ್​ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
ಹೊಸ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್​ ಎಡ್ಜ್​ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್ (Image credit: Google)

7 ದಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​: ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

GOOGLE FITBIT EDGE PRICE GOOGLE FITBIT EDGE FEATURES ಗೂಗಲ್​ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಗೂಗಲ್​ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
ಹೊಸ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್​ ಎಡ್ಜ್​ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್ (Image credit: Google)

ಇಂಟರ್​ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಟೂಲ್ಸ್​?: ಸಿಂಗಲ್​ ಲುಕ್​ನಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವ ಇಂಟರ್​ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟನ್​ (Physical Button) ಇದೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5ರ ಇಂಟರ್​ಫೇಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೈಲ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಕೌಂಟರ್, ಕ್ಲೈಮೆಟ್​, ವರ್ಕೌಟ್, ನಿದ್ರೆ, ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರ, ಹೃದಯ ಬಡಿತದಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​, ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್​, ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ ಕೂಡ ಇದೆ.

GOOGLE FITBIT EDGE PRICE GOOGLE FITBIT EDGE FEATURES ಗೂಗಲ್​ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಗೂಗಲ್​ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
ಹೊಸ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್​ ಎಡ್ಜ್​ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್ (Image credit: Google)

ವ್ಯಾಯಾಮ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪೈಲೇಟ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕೌಟ್​ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕೌಟ್​ಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಇನ್​-ಬಿಲ್ಟ್ GPS ಇದೆ, ಇದು 40% ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ಎತ್ತರ ಅಳೆಯಲು ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್​ (Altimeter) ಕೂಡ ಇದೆ.

GOOGLE FITBIT EDGE PRICE GOOGLE FITBIT EDGE FEATURES ಗೂಗಲ್​ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಗೂಗಲ್​ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
ಹೊಸ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್​ ಎಡ್ಜ್​ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್ (Image credit: Google)

ಹೆಲ್ತ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು?: ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳಿವೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೋಚ್​ (Health Coach) ಫೀಚರ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಲಹೆ, ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೇಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೈ ಮೇಲೆ ECG ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಅಳೆಯಬಹುದು.

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TAGGED:

GOOGLE FITBIT EDGE PRICE
GOOGLE FITBIT EDGE FEATURES
ಗೂಗಲ್​ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್
ಗೂಗಲ್​ ಫಿಟ್​ಬಿಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
GOOGLE FITBIT EDGE

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