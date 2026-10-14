ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚೂ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಹ ಅಲ್ಲ! ಹೊಸ ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್! ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ ನೋಡಿ
Google Fitbit Edge: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ವೇರಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
Published : October 14, 2026 at 9:22 AM IST
Google Fitbit Edge: ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಗೂಗಲ್ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ (Fitbit Edge) ಎಂಬ ವೇರಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗೂ (Smartwatch) ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೂ (Fitness Band) ನಡುವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ ಆದರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು?: ಹೊಸ ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಬೆಲೆ $179.99 (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17,000 ರೂ.) ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗೂಗಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (Google Health Premium) ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಪಾಲುದಾರರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ (Pre-order) ಮಾಡಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2026 ರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಲಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಏರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು?: ಮೃದುವಾದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಸಿಡಿಯನ್ (ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಸ್), ಫಾಗ್ (ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೇಸ್), ಆಲಿವ್ (ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಪೈರೈಟ್ ಕೇಸ್) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ (ವಾರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೇಸ್) ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಇರುವ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ನ ಮೆಟಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ (Stephen Curry Special Edition) ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಡೇ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ $219.99 (ಸುಮಾರು 21,000 ರೂ.).
ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್ ಇರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್?: ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಏರ್ನಂತೆ ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಎಡ್ಜ್ಗೂ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೇಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (Hybrid OLED Display) ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಗಿಂತ 46% ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 11.5mm ದಪ್ಪವಿದ್ದು, ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ 12 ಗಿಂತ 45% ಹಗುರವಾಗಿದೆ. 50 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (Water Resistance) ಕೂಡ ಇದೆ.
7 ದಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್: ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೂಲ್ಸ್?: ಸಿಂಗಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟನ್ (Physical Button) ಇದೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5ರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಕೌಂಟರ್, ಕ್ಲೈಮೆಟ್, ವರ್ಕೌಟ್, ನಿದ್ರೆ, ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರ, ಹೃದಯ ಬಡಿತದಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕೌಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕೌಟ್ಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇನ್-ಬಿಲ್ಟ್ GPS ಇದೆ, ಇದು 40% ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ಎತ್ತರ ಅಳೆಯಲು ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ (Altimeter) ಕೂಡ ಇದೆ.
ಹೆಲ್ತ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು?: ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿವೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕೋಚ್ (Health Coach) ಫೀಚರ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಲಹೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೇಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೈ ಮೇಲೆ ECG ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಅಳೆಯಬಹುದು.
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