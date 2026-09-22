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ಗೂಗಲ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಲಾಂಚ್! ​Android + ChromeOS ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ಗೂಗಲ್​ಬುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Googlebook India Launch: ಗೂಗಲ್​ನಿಂದ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್​ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಗೂಗಲ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 1:41 PM IST

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Googlebook India Launch: ಗೂಗಲ್ ಸೋಮವಾರದಂದು ಗೂಗಲ್‌ಬುಕ್ ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್‌ಓಎಸ್ (Chrome OS) ನ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗಾಗಿ ಇದೆ. ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಈಗ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ. ಗೂಗಲ್ ಇದನ್ನು ಜೆಮಿನಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಗೂಗಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್‌ಬುಕ್‌ನ ಬೆಲೆ 899 ಡಾಲರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಿಂದ ಗೂಗಲ್‌ಬುಕ್ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆನಡಾ, ಯುಕೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ಬುಕ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಗೂಗಲ್‌ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ 12 ತಿಂಗಳ ಗೂಗಲ್ AI ಪ್ರೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 TB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು Adobe Photoshop ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಗೂಗಲ್‌ಬುಕ್‌ನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ Acer, Asus, Dell, HP ಮತ್ತು Lenovo ದ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನದೇ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ತಯಾರಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ಗಳಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್, 2.8K OLED ವರೆಗಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಹ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಿಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಇಂಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್‌ಕಾಮ್‌ನ ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 45 TOPS ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ NPU, 16 GB RAM ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 14 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಾರ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನಿಮೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ: ಈ ಗೂಗಲ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳು, ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Continue On ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನ ಟಾಸ್ಕ್‌ಬಾರ್‌ನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. Files ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಪ್‌ನಿಂದ ಫೋನ್‌ನ ಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆರೆಯಬಹುದು. Cast My Apps ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫೋನ್‌ನ ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಂಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಜೆಮಿನಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: Magic Pointer ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೌಸ್ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಶನ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟರ್‌ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ. Rambler ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್, ಕೆಲಸದ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದು ಹೆಡರ್, ಚೆಕ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Create My Widget ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಸ್ಟಮ್ ವಿಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಅದು ದಿನವಿಡೀ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಪ್ಸ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ: ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್‌ಗಳು ಚಲಿಸಲಿವೆ. ಗೂಗಲ್‌ಬುಕ್ ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್, ಲೈಟ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್‌ಕಟ್‌ನಂತಹ ಆಪ್‌ಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ Netflix ಮತ್ತು HBO Max ಅನ್ನು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ GeForce Now ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಂಟಿಗ್ರಾವಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಗ್ರಾವಿಟಿ CLI ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಗೂಗಲ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್‌ಓಎಸ್‌ನಂತಹ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್-ಇನ್-ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತು ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿವೆ. ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ 5 ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ pKVM ಹೈಪರ್‌ವೈಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಲಿನಕ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಈ ಗೂಗಲ್‌ಬುಕ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಸಹ ನೀಡಿದೆ.

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ANDROID CHROMEOS LAPTOP
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