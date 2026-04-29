ETV Bharat / technology

ಈಗ ಆಧಾರ್​ ಫಿಜಿಕಲ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ: ಗೂಗಲ್​ ವಾಲೆಟ್​ನಲ್ಲೇ ಆಧಾರ್​!

Aadhaar Card In Google Wallet: ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ವಾಲೆಟ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಈಗ ಆಧಾರ್​ ಫಿಜಿಕಲ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ! (Photo Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 8:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Aadhaar Card In Google Wallet: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದತ್ತಾಂಶ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ 12-ಅಂಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ವೊಂದು​ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಲ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ವಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲು (Save) ಅನುಮತಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ ವಾಲೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ವಾಲೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ..

1. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ.

2. ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

3. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

4. ನಂತರ 'Add to Wallet' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

5. ಈಗ 'Google Wallet' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

6. ನಂತರ 'Continue' ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

7. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Google Wallet ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನೀವು Google Wallet ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ '+' ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'Aadhaar' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ನೀವು Play Store ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಆಗುತ್ತಿರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು Google Wallet ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗೂಗಲ್​ ವಾಲೆಟ್​ ಆ್ಯಪ್​ಗೆ ಸೇರಿದಂತಾಗುತ್ತೀರಾ..

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ Android 9 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಗೂಗಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ:

  • PVR INOX - ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ
  • BharatMatrimony - ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ
  • Atlys - ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು Mygate ಹಾಗೂ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ Snabbitಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಯುಐಡಿಎಐ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗೂಗಲ್ ವಾಲೆಟ್‌ನೊಳಗಿನ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುಐಡಿಎಐ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐನ ಸ್ವಂತ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.