ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ: ಹೊಸ ಸಬ್ಸೀ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗ ಘೋಷಿಸಿದ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ: 2 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ
ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ AI ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಬ್ಸೀ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 18, 2026 at 8:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವೆ AI ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಹೊಸ ಸಬ್ಸೀ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು 11 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪಿಚೈ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ AI ಹಬ್ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್-ಸ್ಕೇಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬ್ಸೀ ಕೇಬಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾರತವು AI ಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶೃಂಗಸಭೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸುದ್ಧಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪಿಚೈ ಅವರು AI ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. AI ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ, AI ಹಳೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಿಚೈ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಘೋಷಿಸಿದರು - ಯುಎಸ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ AI ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಬ್ಸೀ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಹೊಸ ಸರಣಿ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ AI ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು 11 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ AI ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಿಚೈ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 800 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 18 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 11 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ AI ಸಹಾಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪಿಚೈ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕುರಿತು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು AI ಬಳಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, AI ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ಮೂಲಕ IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಡಿನಾಡಿನ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
AI ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತನಶೀಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದಾದಂತೆ ಮಾಡಲಿ, ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
