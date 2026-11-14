"ಹೇ ಜೆಮಿನಿ" ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್: ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಐಫೋನ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್!
ಬಳಕೆದಾರರು 'ಐರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್' (Aira Explorer) ತೆರೆದು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನುರಿತ ಮಾನವ ದೃಶ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೆ (Human visual interpreter) ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Published : November 14, 2026 at 8:58 AM IST
Google Intelligent Eyewear Launch: ಧರಿಸಬಹುದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Wearable Tech) ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಐವೇರ್' (Intelligent Eyewear) ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ವಾರ್ಬಿ ಪಾರ್ಕರ್ (Warby Parker), ಜೆಂಟಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ (Gentle Monster) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಜೆಮಿನಿ AI' (Gemini AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ (Hands-free) ನೆರವು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇವು ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್ಗಳಿಗೂ (iPhones) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಜೆಮಿನಿ AI ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬಳಕೆದಾರರು ಗ್ಲಾಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ "ಹೇ ಜೆಮಿನಿ" (Hey Gemini) ಎಂದು ಧ್ವನಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್: ಎದುರಿಗಿರುವ ಬೀದಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ (Street art mural) ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುವುದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದಿನಸಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ (Grocery list) ಸೇರಿಸುವುದು, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಾಯ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಡೆಯುವುದು, ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಭಾಷಾ ಪತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಭಾಷಾಂತರ (Real-time speech translation) ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೆರವು: ಈ ಕನ್ನಡಕಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿಯ ಹೊಸ 'ಗೈಡೆಡ್ ವಿಷನ್' (Guided Vision) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಂಧರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು 'ಐರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್' (Aira Explorer) ತೆರೆದು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನುರಿತ ಮಾನವ ದೃಶ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೆ (Human visual interpreter) ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು HDR ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಆಡಿಯೋ (Spatial audio) ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ (Privacy) ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಮೆಟಾ (Meta) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿವಾದಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಗೌಪ್ಯತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
- ಟ್ಯಾಂಪರ್-ಪ್ರೂಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್: ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಕ್ಷಣವೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮುಖ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ: ಜೆಮಿನಿ ಬಳಸುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಜೆಮಿನಿ ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು AI ಮಾದರಿಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಮುಖಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಲಾಗುತ್ತದೆ (Redact). ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು, ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕದಂತೆ ಧರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವ (Off switch) ಬಟನ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ:
- ವಾರ್ಬಿ ಪಾರ್ಕರ್ (Warby Parker): ಆಲ್ಡೆನ್ (Alden), ರೀಡ್ (Reid) ಮತ್ತು ವ್ರೆನ್ (Wren) ಎಂಬ ಮೂರು ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪೈನ್, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ $395 ಆಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
- ಜೆಂಟಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ (Gentle Monster): ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್, ಪಿಂಕ್, ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಆರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ $449 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ (Pre-orders) ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮೋ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2026 ರಂದು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕಗಳು ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಜೆಮಿನಿ AI ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಗೌಪ್ಯತಾ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಈ 'ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಐವೇರ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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