ಓಪನ್ಎಐ, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ಗೆ ನಡುಕ: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಗೂಗಲ್ನ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್!
Google Gemini 4 Carbon Launched: ಗೂಗಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಹೊಸ 'Gemini 4 Carbon' ಎಐ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 1:07 PM IST
Google Gemini 4 Carbon Launched: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮಾಡೆಲ್ ಆದ 'ಜೆಮಿನಿ 4 ಆರ್ಗಾನ್' (Gemini 4 Argon) ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದು ಇಡೀ ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ 'ಜೆಮಿನಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್' (Gemini 4 Carbon) ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಎಐ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕೊರಾಯ್ ಕವುಕ್ಸುವೊಗ್ಲು, "ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜೆಮಿನಿ 4 ಆರ್ಗಾನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಎಐ ಗಡಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Introducing Gemini 4 Carbon, our latest frontier model. Carbon delivers improved performance across domains — ranking #1 on v5.0 of the @ArtificialAnlys Intelligence Index and sets a new state-of-the-art in cybersecurity and long-horizon capabilities. It’s rolling out starting this week to cyber defenders through our Fairwind Program, with expanded access coming soon 🧵— Google (@Google) October 28, 2026
ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ 1 ಎಐ ಮಾಡೆಲ್! ಗೂಗಲ್ ಈ ವಾರ 'ಜೆಮಿನಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್' ಅನ್ನು ಆಯ್ದ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಪಾಲುದಾರರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ 'ಫೇರ್ವಿಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' (Fairwind Program) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Accenture, CrowdStrike, Snowflake ಮತ್ತು Wiz ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 650 ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೈಬರ್ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಾಡೆಲ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಓಪನ್ ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ GPT-6 Astra, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ Claude Opus 5.5 ಮತ್ತು Claude Fable 5.1 ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೆಮಿನಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
- SEC-bench Pro: ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಕಡಾ 88.2 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಜಿಪಿಟಿ-6 ಅಸ್ಟ್ರಾ (85.4%) ಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ.
- ExploitGYM: ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 54.8 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಪಿಟಿ-6 ಅಸ್ಟ್ರಾ (42.4%) ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
- CWE-bench: ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಕಡಾ 71 ರಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆರ್ಗಾನ್ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಟಿ-6 ಅಸ್ಟ್ರಾ (68%) ಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ.
- GraphWalks (ಲಾಂಗ್-ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್): ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 96.2 ರಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಿಪಿಟಿ-6 ಅಸ್ಟ್ರಾ (71.8%) ಗಿಂತ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 50 ರಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ 1!: ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ (Factual Recall) ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಸಿನೇಷನ್ (hallucination-ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹೊಂದಿರುವ 'Artificial Intelligence Index 50' ಲೀಡರ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ 59 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಕ್ಲಾಡ್ ಓಪಸ್ 5.5 (58 ಅಂಕ) ಮತ್ತು ಜಿಪಿಟಿ-6 ಅಸ್ಟ್ರಾ (57 ಅಂಕ) ಪಡೆದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೆಟಾದ 'ಮ್ಯೂಸ್ ವಂಡರ್ ಫುಲ್' 50 ಅಂಕ, ಕಿಮಿ K3.1 ಪ್ರೊ 46 ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಗ್ರೋಕ್ 4.7 (Grok 4.7) ಕೇವಲ 34 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ದೈತ್ಯ ಏಜೆಂಟ್: ಜೆಮಿನಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಹವೇ ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಆಂತರಿಕ ತಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕೋಡ್ಬೇಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೋ-ಲೆವೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಗ್ಗಳನ್ನು (ದೋಷಗಳನ್ನು) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ ಆಗಬಲ್ಲದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ಆರ್ಗಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಟೋಕನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಗೂಗಲ್ ಈ ಹೊಸ ಜೆಮಿನಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಹಳೆಯ ಆರ್ಗಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ (Introductory Token Price) ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ.
- ಇನ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್: ಪ್ರತಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಲಕ್ಷ) ಇನ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ $2 (ಸುಮಾರು ₹168)
- ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್: ಪ್ರತಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ $10 (ಸುಮಾರು ₹840)
ಆದರೆ ಈ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಆಫರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ 1M ಇನ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ $4 ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ $20 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.