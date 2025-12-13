ETV Bharat / technology

ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್​!; ಈಗ ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್​ಫೋನ್​ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ರಿಯಲ್​ - ಟೈಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​!!

Google Translate Features: ಗೂಗಲ್​ನ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಯಾವುದೇ ವೈರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲ್​ ಟೈಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಷನ್​ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕುರಿತು ಫುಲ್​ ಡಿಟೆಲ್ಸ್​​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

REAL TIME TRANSLATIONS BETA TEXTING GOOGLE HEADPHONES
ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 13, 2025 at 1:57 PM IST

Google Translate Features: ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್​ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೈರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲ್​ ಟೈಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಷನ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಬೀಟಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್​ ತನ್ನ ಅನುವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಜೆಮಿನಿ - ಪವರ್ಡ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನುವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ ಲರ್ನಿಂಗ್​ ಟೂಲ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊದಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು.

ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಪೀಕರ್‌ನ ಸ್ವರ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಲಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ರೊಬೊಟಿಕ್‌ಗಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್​ ಸರ್ಚ್​ ವರ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌ನ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೋಸ್ ಯಾವೊ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಬಳಕೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳುಗರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ US, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ iOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್​ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಗೂಗಲ್‌ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಜೆಮಿನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವಾಗುವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಈ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ AI ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗೇಮಿಫೈಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ ಲರ್ನಿಂಗ್​ನ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದೆ.

