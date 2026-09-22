ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಗೂಗಲ್: ಇನ್ಮುಂದೆ CSAM ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್
Google CSAM India Direct Report: ಮೆಟಾ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ CSAM ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.
Published : September 22, 2026 at 9:24 AM IST
Google CSAM India Direct Report: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು (CSAM) ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈವರೆಗೆ ಇಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವಾರ ಮೆಟಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗೂಗಲ್ ಸಹ ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡವೇ ಕಾರಣ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು Google ಮತ್ತು Microsoft ನಂತಹ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತ್ತು ಎಂದು ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು Reuters ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಳವಳವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಮಗು ಸಕ್ರಿಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಳಂಬವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದವು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್ ವಕ್ತಾರರು, "ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ತಡೆಯಲು, ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು "ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
21.3 ಮಿಲಿಯನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಭಾರತವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಷಯಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು CEO ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. Meta ಮತ್ತು Alphabet Inc ನ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ನಂತರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಷಯವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ CyberTipline 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 21.3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕವೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿವೆ.
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