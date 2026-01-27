ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ಪ್ರಕರಣ: $68 ಮಿಲಿಯನ್ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ
Google Conversation Controversy: ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಗೂಗಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
Published : January 27, 2026 at 1:21 PM IST
Google Conversation Controversy: ತನ್ನ ವಾಯ್ಸ್-ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಗೂಗಲ್ 68 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಡೆಹಿಡಿದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್-ಆಕ್ಷನ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಸುಳ್ಳು ಸ್ವೀಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇಕ್ ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂದು TechCrunch ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ(ಅಮೆರಿಕ) ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಆಪಲ್ ತನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಿರಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು 95 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಗೂಗಲ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ: ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 2016 ರಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಯುಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬೆತ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸನ್ ಫ್ರೀಮನ್ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ತಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾದಿಗಳ ವಕೀಲರು ಮೊತ್ತದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು (ಸುಮಾರು $22 ಮಿಲಿಯನ್) ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇತರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಎರಡು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
Google Assistant ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ "ಹೇ Google" ಎಂಬ ಸಕ್ರಿಯ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ Google Assistant ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾತನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ನ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಪದವನ್ನು ಹೇಳದೆಯೇ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
Apple ಪ್ರಕರಣದಂತೆಯೇ: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ 'Siri'ನಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ Apple $95 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿತು. Apple ಸಹ ತಪ್ಪನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ಓದಿ: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350ಗೆ ಬೈಕ್ ಲವರ್ಸ್ ಫಿದಾ: ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೈಕ್!