ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿ: ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ 'ಸನ್ಕ್ಯಾಚರ್' ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್!
Google Space Data Center: ಗೂಗಲ್ನ 'ಸನ್ಕ್ಯಾಚರ್' ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಉಪಗ್ರಹವು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಟಿಪಿಯು ಚಿಪ್ಸ್, ಗೆಮ್ಮಾ 4 ಎಐ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂವಹನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 3:18 PM IST
Google Space Data Center: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗೂಗಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇತರ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಗನನೌಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಗೂಗಲ್ನ 'ಸನ್ಕ್ಯಾಚರ್' (Suncatcher) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಉಪಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ತಳಹದಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಗೆಮ್ಮಾ 4 ಎಐ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕವನ: ಉಪಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ (ಸಂದೇಶ) ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಗೆಮ್ಮಾ 4’ (Gemma 4) ಎಐ ಮಾದರಿಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಜಪಾನೀಸ್ ಶೈಲಿಯ 'ಹೈಕು' (Haiku) ಕವನವನ್ನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಕ್ಷೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ವಕ್ತಾರರು ಉಪಗ್ರಹದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಪಿಯು ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಕಿರಣಗಳ ಸವಾಲು: ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಗೂಗಲ್ನ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು (TPUs) ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 1 kW ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಟಿಪಿಯು ಚಿಪ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಕಿರಣಗಳ (Radiation) ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ವಿಕಿರಣಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬಿಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಸ್' (Bit Flips) ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಗೂಗಲ್ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ ನೆರವು: ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಪಿಯು ಚಿಪ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಲೇಸರ್ ತರಂಗಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು (Inter-satellite optical links) ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೃಹತ್ 'ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್' (Starship) ರಾಕೆಟ್ನ ಮರುಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೂಗಲ್ನ ಪೋಷಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ (Alphabet) ಷೇರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, 2030ರ ದಶಕದ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೂನ್ಶಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಓದಿ: ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಗೊರಕೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೀಚರ್!