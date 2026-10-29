ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್; ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಪವರ್!
Google Registered App Stores: ಗೂಗಲ್ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒನ್-ಟ್ಯಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಮಾಡಲು 'ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್' ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 12:51 PM IST
Google Registered App Stores: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ 'ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್' (Registered App Stores - RAS) ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಂದ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
- ಒನ್-ಟ್ಯಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ (One-tap installs): ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ದೃಢೀಕರಣ (Confirmation Screens) ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ (Effective Communications): ಆಪ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಳಸಿ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ "REQUEST_INSTALL_PACKAGES" ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ವೆರಿಫೈ ಆದ 'ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್'ಗಳಿಗೆ ಈ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿಗಲಿದೆ.
|ಫೀಚರ್
|ನೋಂದಾಯಿತ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್
|ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್
|ಅನುಮತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು
|ಪರಿಶೀಲನೆ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
|ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ REQUEST_INSTALL_PACKAGES ಅನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.
|ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳು
|ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರ ಒಂದು-ಟ್ಯಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ.
|ಪ್ರತಿ ಆಪ್ಗೆ ಕೈಯಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ ದೃಢೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ.
|ಆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು
|ಬಳಕೆದಾರರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
|ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕೈಯಾರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಯೂಸರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ (RAS) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ 'ಒನ್-ಟ್ಯಾಪ್' ಮೂಲಕ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಹ ಬಳಕೆದಾರರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತವೆ.
ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, Android 17 QPR2 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೂಗಲ್ಗೆ 'ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್' ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ವೆರಿಫೈ ಆದ ನಂತರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಎಪಿಕೆ (APK) ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಲ್ವೇರ್ (ವೈರಸ್) ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಪ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ 'Registered App Store' ಪಟ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಡೆವಲಪರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ 'ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' (Connected Apps Platform) ನ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ (Google Search) ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿ (Gemini) ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡೆವಲಪರ್ಗಳು AppFunctions API ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಂಪಿಸಿ (MCP) ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಆಪ್ಗಳು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಗೂಗಲ್ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗೂಗಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ.
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