ಗೂಗಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ, ಏನೇನು ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Made by Google-2026: ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೇಡ್ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆರಂಭವಾಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : August 12, 2026 at 7:30 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 7:40 AM IST
Made by Google 2026: ಬುಧವಾರ Made by Google ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಐಟಂ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೀಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲಾಂಚ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ ಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೀರಿಸ್: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ಮತ್ತು Pixel 11 Pro Fold ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೌಸಿಂಗ್ನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಿಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
HiLight ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು Gemini AI ಸಂವಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದೃಶ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ನ ಮುಂದಿನ-ತಲೆಮಾರಿನ Tensor G6 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು Pixel 11 ಕುಟುಂಬವು ಚೊಚ್ಚಲವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ 2-ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಚಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ 2nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು Pixel 11 ಸೀರಿಸ್ ಆಗಲಿವೆ.
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್: Pixel 11 ಮತ್ತು Pixel 11 Pro ನ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಮಾದರಿಗಳು 128GB ಬದಲಿಗೆ 256GB ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೆಮೊರಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಶ್ರೇಣಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ Pro ಮಾದರಿಯು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೆಮೊರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ Pixel ಕುಟುಂಬದಾದ್ಯಂತ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
Pixel Watch 5 ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
Pixel Watch 5 ಕೂಡ ಚೊಚ್ಚಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಟಿಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೀಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ 41mm ಮತ್ತು 45mm ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು 64GB ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Gemini AI ಕೇಂದ್ರಿತ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಾಯ, ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ Pixel Buds Pro 2 ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸದೆ ಹೊಸ ಆಲಿವ್-ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ: Google Pixel Tag ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಪಲ್ನ AirTag ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ Bluetooth ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೀಗಳು, ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಗೂಗಲ್ನ Find Hub ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Google ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದ್ದರೂ, ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಈವೆಂಟ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. Google ನ Made by Google ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೆಲೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026, ಬುಧವಾರ: Made by Google 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 PM PT / ಸಂಜೆ 6 PM EDT ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Google ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದನ್ನು Google Store ಮೂಲಕವೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಮಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸಮಯ ಹೀಗಿದೆ:
|ಪ್ರದೇಶ
|ದಿನಾಂಕ & ಸಮಯ
|PDT
|ಆಗಸ್ಟ್ 12, ರಾತ್ರಿ 10:00
|PST
|ಆಗಸ್ಟ್ 12, ರಾತ್ರಿ 11:00
|ET
|ಆಗಸ್ಟ್ 12, ಸಂಜೆ 6:00
|CELCH
|ಆಗಸ್ಟ್ 13, ಬೆಳಗ್ಗೆ 12:00
|IST - ಭಾರತ
|ಆಗಸ್ಟ್ 13, ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:30
|JST - ಜಪಾನ್
|ಆಗಸ್ಟ್ 13, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00
ಭಾರತದ ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 13, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:30 ಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ನೋಡಬಹುದು
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