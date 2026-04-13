ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ‘ಎಐ ಮೋಡ್’ನಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
Google Restaurant Reservation AI: ಗೂಗಲ್ನ ಎಐ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್' ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Published : April 13, 2026 at 8:34 AM IST
Google Restaurant Reservation AI: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಫೀಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೊಸ "ಏಜೆಂಟಿಕ್" ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಐ ಮೋಡ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದೇ ಚಾಟ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಶ್ಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳಂತಹ ಬಹು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ, AI ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಕಿಂಗ್ ಪೇಜ್ಗೆ ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಹು ಹಂತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಒಂದೇ ಚಾಟ್ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ವಿಶೇಷಗಳು: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗೂಗಲ್ನ Knowledge Graph, Maps integration, Project Mariner ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ಷ ವೆಬ್-ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು Zomato, Swiggy ಮತ್ತು EazyDiner ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು (ಪಾಲುದಾರಿಕೆ) ನೈಜ-ಸಮಯದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊರತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ತನ್ನ ಲೈವ್ ಸರ್ಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಐ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪಾರಿಜನ್, ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಲಿಂಕ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀವರ್ಡ್-ಆಧಾರಿತ ಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಐ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ-ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧನದಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುವ ಗೂಗಲ್ನ ವಿಶಾಲ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಈವೆಂಟ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
