ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೂಗಲ್​ ಸರ್ಚ್​ 'ಎಐ ಮೋಡ್​'ನಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ ಬುಕಿಂಗ್: ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Google Restaurant Reservation AI: ಗೂಗಲ್‌ನ ಎಐ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್' ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೂಗಲ್​ ಸರ್ಚ್​ ‘ಎಐ ಮೋಡ್​’ನಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ ಬುಕಿಂಗ್​! (Photo Credit: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 13, 2026 at 8:34 AM IST

Google Restaurant Reservation AI: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ಚ್​ ಫೀಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಮೋಡ್‌ಗೆ ಹೊಸ "ಏಜೆಂಟಿಕ್" ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಗೂಗಲ್​ ಸರ್ಚ್​ನ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಐ ಮೋಡ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದೇ ಚಾಟ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಶ್​ಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳಂತಹ ಬಹು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ, AI ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಿಯಲ್​ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಕಿಂಗ್ ಪೇಜ್​ಗೆ ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಹು ಹಂತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಒಂದೇ ಚಾಟ್ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಫೀಚರ್​ ವಿಶೇಷಗಳು: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗೂಗಲ್​ನ Knowledge Graph, Maps integration, Project Mariner ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ಷ ವೆಬ್-ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು Zomato, Swiggy ಮತ್ತು EazyDiner ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು (ಪಾಲುದಾರಿಕೆ) ನೈಜ-ಸಮಯದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊರತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ತನ್ನ ಲೈವ್ ಸರ್ಚ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಐ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್​ ಕಂಪಾರಿಜನ್​, ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀವರ್ಡ್-ಆಧಾರಿತ ಸರ್ಚ್​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಎಐ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ-ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧನದಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುವ ಗೂಗಲ್​ನ ವಿಶಾಲ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಈವೆಂಟ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ AI ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ: ಹೇಗಿದೆ ಕಾರ್ಯ?

